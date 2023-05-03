Тюменец из ревности к жене зарубил топором соседа и его друга

В Тюмени произошло двойное убийство Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Житель Тюмени обвиняется в совершении двойного убийства, которое произошло в ночь с 3 на 4 мая. Об этом сообщает telegram-канал регионального управления СК РФ. По версии следствия, мужчина приревновал жену к соседу и зарубил его топором, а затем убил свидетеля преступления.

«По версии следствия, в ночь на 4 мая 2023 года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения в частном доме, расположенном по улице 5-й Степной переулок в городе Тюмени, приревновал свою сожительницу к 48-летнему соседу. Взяв топор, он пришел в дом, где проживал мужчина, который на тот момент также распивал спиртное со своим 47-летним знакомым и нанес им сначала не менее двух ударов одному потерпевшему, а затем не менее одного удара очевидцу преступления — гостю соседа», — указано в сообщении регионального управления СК по Тюменской области.

Там добавили, что от полученных ранений оба мужчины скончались на месте происшествия. Следователи изъяли орудие убийства — топор. Расследование продолжается.

Ранее URA.RU писало, что житель Упоровского района получил 15 лет колонии за совершение двойного убийства. Во время пьяной ссоры он зарезал своего приятеля и его подругу.