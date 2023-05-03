Директор старейшей тюменской гимназии получил входной билет в гордуму

Директор первой гимназии Михаил Колосов войдет в новый созыв гордумы Тюмени Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Директор старейшей тюменской гимназии №1 Михаил Колосов получил входной билет в гордуму. На следующем заседании думы его сделают почетным гражданином Тюмени. Кандидатура Колосова на депутатство согласована на уровне губернатора Александра Моора. Об этом URA.RU сообщил источник из тюменской политики.

«Колосов согласован на всех уровнях, в первую очередь на уровне губернатора. Звание почетного гражданина будет означать для него входной билет в гордуму», — сообщил источник агентства.

Документы на на присвоение звания «Почетный гражданин города Тюмени» Михаилу Колосову уже поступили в гордуму. Спикер Евгений Заболотный подчеркнул, что этот выбор сделан педагогической общественностью города. Выборы в гордуму Тюмени пройдут 10 сентября 2023 года.