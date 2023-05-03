03 мая 2023

Православные активисты предложили переименовать главную достопримечательность Тюмени

Тюменские активисты предложили дать набережной реки Туры имя «Вознесенская»
© Служба новостей «URA.RU»
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Набережная Туры считается одной из главных достопримечательностей Тюмени Фото:

Набережная реки Туры, которая считается одной из главных достопримечательностей Тюмени, может получить название «Вознесенская». Об этом сообщает официальный сайт городской администрации. Там уточнили, что с предложением об этом к мэрии обратилась религиозная организация Православный Приход Вознесенско-Георгиевского храма Тюмени Тобольско-Тюменской епархии РПЦ МП.

«На очередном заседании комиссии по присвоению, изменению, аннулированию наименований элементов планировочной структуры и элементов улично-дорожной сети в границах города Тюмени будет рассматриваться предложение местной религиозной организации Православный Приход Вознесенско-Георгиевского храма г. Тюмени Тобольско-Тюменской епархии РПЦ МП. О присвоении безымянному элементу планировочной структуры территории планировочного района № 5 „Заречный“ наименования: набережная Вознесенская», — указано в сообщении, опубликованном на сайте администрации Тюмени.

Жителям Тюмени предложили высказать свое мнение о предложении по переименованию набережной в устной или письменной форме. Для этого необходимо обратиться в комиссию, которая занимается его рассмотрением.

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Набережная реки Туры, которая считается одной из главных достопримечательностей Тюмени, может получить название «Вознесенская». Об этом сообщает официальный сайт городской администрации. Там уточнили, что с предложением об этом к мэрии обратилась религиозная организация Православный Приход Вознесенско-Георгиевского храма Тюмени Тобольско-Тюменской епархии РПЦ МП. «На очередном заседании комиссии по присвоению, изменению, аннулированию наименований элементов планировочной структуры и элементов улично-дорожной сети в границах города Тюмени будет рассматриваться предложение местной религиозной организации Православный Приход Вознесенско-Георгиевского храма г. Тюмени Тобольско-Тюменской епархии РПЦ МП. О присвоении безымянному элементу планировочной структуры территории планировочного района № 5 „Заречный“ наименования: набережная Вознесенская», — указано в сообщении, опубликованном на сайте администрации Тюмени. Жителям Тюмени предложили высказать свое мнение о предложении по переименованию набережной в устной или письменной форме. Для этого необходимо обратиться в комиссию, которая занимается его рассмотрением.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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