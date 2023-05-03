Православные активисты предложили переименовать главную достопримечательность Тюмени

Тюменские активисты предложили дать набережной реки Туры имя «Вознесенская»

Набережная Туры считается одной из главных достопримечательностей Тюмени Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Набережная реки Туры, которая считается одной из главных достопримечательностей Тюмени, может получить название «Вознесенская». Об этом сообщает официальный сайт городской администрации. Там уточнили, что с предложением об этом к мэрии обратилась религиозная организация Православный Приход Вознесенско-Георгиевского храма Тюмени Тобольско-Тюменской епархии РПЦ МП.

«На очередном заседании комиссии по присвоению, изменению, аннулированию наименований элементов планировочной структуры и элементов улично-дорожной сети в границах города Тюмени будет рассматриваться предложение местной религиозной организации Православный Приход Вознесенско-Георгиевского храма г. Тюмени Тобольско-Тюменской епархии РПЦ МП. О присвоении безымянному элементу планировочной структуры территории планировочного района № 5 „Заречный“ наименования: набережная Вознесенская», — указано в сообщении, опубликованном на сайте администрации Тюмени.

Жителям Тюмени предложили высказать свое мнение о предложении по переименованию набережной в устной или письменной форме. Для этого необходимо обратиться в комиссию, которая занимается его рассмотрением.