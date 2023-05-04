Специалист тюменской лесоохраны организовал группу «черных лесорубов»

Инспектор лесоохраны Викуловского района Тюменской области вступил в группу, которая занималась вырубкой сосны и березы для собственных нужд. Об этом сообщает в telegram-канале объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.
«Работая главным специалистом лесного надзора, мужчина занялся вырубкой древесины по чужому договору купли-продажи лесных насаждений. Он обратился к своему знакомому и попросил его в счет погашения долга осуществить заготовку леса. Участники группы спилили 46,99 кубометров леса», — говорится в сообщении.
Известно, что обвиняемый свою вину не признал. Однако суд признал его виновным в пособничестве в незаконной рубке лесных насаждений в крупном размере. Ему предстоит выплатить штраф и компенсацию ущерба на 590 тысяч рублей.
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