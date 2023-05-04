Специалист тюменской лесоохраны организовал группу «черных лесорубов»

05 мая 2023 в 12:05 Размер текста - 17 +

Мужчина незаконно вырубал сосну и березу для собственных нужд Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Инспектор лесоохраны Викуловского района Тюменской области вступил в группу, которая занималась вырубкой сосны и березы для собственных нужд. Об этом сообщает в telegram-канале объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области. «Работая главным специалистом лесного надзора, мужчина занялся вырубкой древесины по чужому договору купли-продажи лесных насаждений. Он обратился к своему знакомому и попросил его в счет погашения долга осуществить заготовку леса. Участники группы спилили 46,99 кубометров леса», — говорится в сообщении. Известно, что обвиняемый свою вину не признал. Однако суд признал его виновным в пособничестве в незаконной рубке лесных насаждений в крупном размере. Ему предстоит выплатить штраф и компенсацию ущерба на 590 тысяч рублей.

Инспектор лесоохраны Викуловского района Тюменской области вступил в группу, которая занималась вырубкой сосны и березы для собственных нужд. Об этом сообщает в telegram-канале объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области. «Работая главным специалистом лесного надзора, мужчина занялся вырубкой древесины по чужому договору купли-продажи лесных насаждений. Он обратился к своему знакомому и попросил его в счет погашения долга осуществить заготовку леса. Участники группы спилили 46,99 кубометров леса», — говорится в сообщении. Известно, что обвиняемый свою вину не признал. Однако суд признал его виновным в пособничестве в незаконной рубке лесных насаждений в крупном размере. Ему предстоит выплатить штраф и компенсацию ущерба на 590 тысяч рублей.