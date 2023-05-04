04 мая 2023

Специалист тюменской лесоохраны организовал группу «черных лесорубов»

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Вырубка леса КГСХА Курганская область, рабочий с бензопилой, лесоруб
Мужчина незаконно вырубал сосну и березу для собственных нужд Фото:

Инспектор лесоохраны Викуловского района Тюменской области вступил в группу, которая занималась вырубкой сосны и березы для собственных нужд. Об этом сообщает в telegram-канале объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

«Работая главным специалистом лесного надзора, мужчина занялся вырубкой древесины по чужому договору купли-продажи лесных насаждений. Он обратился к своему знакомому и попросил его в счет погашения долга осуществить заготовку леса. Участники группы спилили 46,99 кубометров леса», — говорится в сообщении.

Известно, что обвиняемый свою вину не признал. Однако суд признал его виновным в пособничестве в незаконной рубке лесных насаждений в крупном размере. Ему предстоит выплатить штраф и компенсацию ущерба на 590 тысяч рублей.

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Инспектор лесоохраны Викуловского района Тюменской области вступил в группу, которая занималась вырубкой сосны и березы для собственных нужд. Об этом сообщает в telegram-канале объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области. «Работая главным специалистом лесного надзора, мужчина занялся вырубкой древесины по чужому договору купли-продажи лесных насаждений. Он обратился к своему знакомому и попросил его в счет погашения долга осуществить заготовку леса. Участники группы спилили 46,99 кубометров леса», — говорится в сообщении. Известно, что обвиняемый свою вину не признал. Однако суд признал его виновным в пособничестве в незаконной рубке лесных насаждений в крупном размере. Ему предстоит выплатить штраф и компенсацию ущерба на 590 тысяч рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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