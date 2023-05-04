Тюменскому патриотическому центру присвоят имя героя СВО

05 мая 2023 в 13:50 Размер текста - 17 +

Церемония присвоения пройдет накануне праздника Великой Победы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Тюменскому детско-юношескому центру «Авангард» присвоят имя Героя России Жумабая Раизова, который погиб в сентябре 2022 года во время выполнения задач СВО. Об этом сообщает информационный центр правительства Тюменской области. «6 мая в Тюмени состоится патриотическое мероприятие „Герои нашего времени“, посвященное присвоению детско-юношескому центру „Авангард“ имени Героя России Ж.Н. Раизова. Теперь на каждого воспитанника ДЮЦ „Авангард“ будет возложена большая ответственность», — говорится в сообщении. Жумабай Раизов родился в Курганской области, но затем его родители переехали в Казанский район Тюменской области. В зону СВО он отправился в феврале 2022 года. В сентябре получил смертельное ранение во время минометного обстрела. Ранее URA.RU рассказало, что имя Раизова уже использовали для спортивной школы в Казанском районе Тюменской области. Так же именем Жумабая Раизова названа одна из новых улиц Тюмени.

Тюменскому детско-юношескому центру «Авангард» присвоят имя Героя России Жумабая Раизова, который погиб в сентябре 2022 года во время выполнения задач СВО. Об этом сообщает информационный центр правительства Тюменской области. «6 мая в Тюмени состоится патриотическое мероприятие „Герои нашего времени“, посвященное присвоению детско-юношескому центру „Авангард“ имени Героя России Ж.Н. Раизова. Теперь на каждого воспитанника ДЮЦ „Авангард“ будет возложена большая ответственность», — говорится в сообщении. Жумабай Раизов родился в Курганской области, но затем его родители переехали в Казанский район Тюменской области. В зону СВО он отправился в феврале 2022 года. В сентябре получил смертельное ранение во время минометного обстрела. Ранее URA.RU рассказало, что имя Раизова уже использовали для спортивной школы в Казанском районе Тюменской области. Так же именем Жумабая Раизова названа одна из новых улиц Тюмени.