04 мая 2023

Тюменскому патриотическому центру присвоят имя героя СВО

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Вручение Звезды Героя России в полпредстве. Екатеринбург, награда, герой россии, герой российской федерации, звезда героя россии, медаль золотая звезда
Церемония присвоения пройдет накануне праздника Великой Победы Фото:

Тюменскому детско-юношескому центру «Авангард» присвоят имя Героя России Жумабая Раизова, который погиб в сентябре 2022 года во время выполнения задач СВО. Об этом сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

«6 мая в Тюмени состоится патриотическое мероприятие „Герои нашего времени“, посвященное присвоению детско-юношескому центру „Авангард“ имени Героя России Ж.Н. Раизова. Теперь на каждого воспитанника ДЮЦ „Авангард“ будет возложена большая ответственность», — говорится в сообщении.

Жумабай Раизов родился в Курганской области, но затем его родители переехали в Казанский район Тюменской области. В зону СВО он отправился в феврале 2022 года. В сентябре получил смертельное ранение во время минометного обстрела.

Ранее URA.RU рассказало, что имя Раизова уже использовали для спортивной школы в Казанском районе Тюменской области. Так же именем Жумабая Раизова названа одна из новых улиц Тюмени.

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Тюменскому детско-юношескому центру «Авангард» присвоят имя Героя России Жумабая Раизова, который погиб в сентябре 2022 года во время выполнения задач СВО. Об этом сообщает информационный центр правительства Тюменской области. «6 мая в Тюмени состоится патриотическое мероприятие „Герои нашего времени“, посвященное присвоению детско-юношескому центру „Авангард“ имени Героя России Ж.Н. Раизова. Теперь на каждого воспитанника ДЮЦ „Авангард“ будет возложена большая ответственность», — говорится в сообщении. Жумабай Раизов родился в Курганской области, но затем его родители переехали в Казанский район Тюменской области. В зону СВО он отправился в феврале 2022 года. В сентябре получил смертельное ранение во время минометного обстрела. Ранее URA.RU рассказало, что имя Раизова уже использовали для спортивной школы в Казанском районе Тюменской области. Так же именем Жумабая Раизова названа одна из новых улиц Тюмени.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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