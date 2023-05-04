Тюменскому патриотическому центру присвоят имя героя СВО

Тюменскому детско-юношескому центру «Авангард» присвоят имя Героя России Жумабая Раизова, который погиб в сентябре 2022 года во время выполнения задач СВО. Об этом сообщает информационный центр правительства Тюменской области.
«6 мая в Тюмени состоится патриотическое мероприятие „Герои нашего времени“, посвященное присвоению детско-юношескому центру „Авангард“ имени Героя России Ж.Н. Раизова. Теперь на каждого воспитанника ДЮЦ „Авангард“ будет возложена большая ответственность», — говорится в сообщении.
Жумабай Раизов родился в Курганской области, но затем его родители переехали в Казанский район Тюменской области. В зону СВО он отправился в феврале 2022 года. В сентябре получил смертельное ранение во время минометного обстрела.
Ранее URA.RU рассказало, что имя Раизова уже использовали для спортивной школы в Казанском районе Тюменской области. Так же именем Жумабая Раизова названа одна из новых улиц Тюмени.
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