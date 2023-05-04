Глава Тюменского района Иванова прогнозирует ухудшение ситуации с пожарами

05 мая 2023 в 13:50 Размер текста - 17 +

При пожаре в Успенке сгорело 13 домов Фото: Денис Моргунов © URA.RU Глава Тюменского района Светлана Иванова предупредила жителей о возможном ухудшении ситуации с пожарами. Об этом чиновница сообщила в своем telegram-канале. В ночь с 4 на 5 мая в районе сильный пожар бушевал в селе Успенка. «Возле села Успенка пожарные тушат очаги в лесу, но сильный переменчивый ветер может ухудшить ситуацию», — написала Иванова. Кроме того, глава района рассказала, что встретилась с пострадавшими при пожаре жителями, получила от них информацию об утраченном, сообщила, какую помощь они могут получить. Верховой пожар пришел в Успенку из Свердловской области. В результате бедствия в поселке сгорели 13 жилых домов и несколько нежилых построек.

Глава Тюменского района Светлана Иванова предупредила жителей о возможном ухудшении ситуации с пожарами. Об этом чиновница сообщила в своем telegram-канале. В ночь с 4 на 5 мая в районе сильный пожар бушевал в селе Успенка. «Возле села Успенка пожарные тушат очаги в лесу, но сильный переменчивый ветер может ухудшить ситуацию», — написала Иванова. Кроме того, глава района рассказала, что встретилась с пострадавшими при пожаре жителями, получила от них информацию об утраченном, сообщила, какую помощь они могут получить. Верховой пожар пришел в Успенку из Свердловской области. В результате бедствия в поселке сгорели 13 жилых домов и несколько нежилых построек.