04 мая 2023

Глава Тюменского района Иванова прогнозирует ухудшение ситуации с пожарами

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар в Успенке. Тюмень
При пожаре в Успенке сгорело 13 домов Фото:

Глава Тюменского района Светлана Иванова предупредила жителей о возможном ухудшении ситуации с пожарами. Об этом чиновница сообщила в своем telegram-канале. В ночь с 4 на 5 мая в районе сильный пожар бушевал в селе Успенка.

«Возле села Успенка пожарные тушат очаги в лесу, но сильный переменчивый ветер может ухудшить ситуацию», — написала Иванова. Кроме того, глава района рассказала, что встретилась с пострадавшими при пожаре жителями, получила от них информацию об утраченном, сообщила, какую помощь они могут получить.

Верховой пожар пришел в Успенку из Свердловской области. В результате бедствия в поселке сгорели 13 жилых домов и несколько нежилых построек.

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Глава Тюменского района Светлана Иванова предупредила жителей о возможном ухудшении ситуации с пожарами. Об этом чиновница сообщила в своем telegram-канале. В ночь с 4 на 5 мая в районе сильный пожар бушевал в селе Успенка. «Возле села Успенка пожарные тушат очаги в лесу, но сильный переменчивый ветер может ухудшить ситуацию», — написала Иванова. Кроме того, глава района рассказала, что встретилась с пострадавшими при пожаре жителями, получила от них информацию об утраченном, сообщила, какую помощь они могут получить. Верховой пожар пришел в Успенку из Свердловской области. В результате бедствия в поселке сгорели 13 жилых домов и несколько нежилых построек.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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