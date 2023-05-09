Курганские власти снизили стоимость санатория, чтобы завлечь инвесторов

10 мая 2023 в 07:45 Размер текста - 17 +

В Курганской области стоимость санатория «Cосновая Роща» упала на 15 млн рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Курганской области снизили стоимость санатория «Cосновая роща» до 95 миллионов рублей. Информация об аукционе размещена на сайте регионального департамента имущественных и земельных отношений. Ранее инвесторам предлагали приобрести здание почти на 15 млн дороже. «Продается имущество, находящегося в собственности АО „Курганфармация“. Адрес: Звериноголовский округ, поселок Искра, улица Геннадия Ожгихина, дом 2А (санаторий „Сосновая Роща“). Цена: 95 000 000 рублей», — указано в документе. Заявки на участие в торгах принимаются до 30 июня 2023 года. Ранее URA.RU писало, что курганские власти хотят избавиться от своего санатория «Cосновая роща». Инвесторам предлагали купить здание под создание оздоровительного комплекса за 109,8 млн рублей. Летом прошлого года губернатор Курганской области Вадим Шумков заявлял, что курорт «Сосновая Роща» обновят. Позже стало известно, что в санатории проведут ремонт за 10 млн рублей. Также сообщалось, что для его обновления в регионе продают здание дома культуры.

В Курганской области снизили стоимость санатория «Cосновая роща» до 95 миллионов рублей. Информация об аукционе размещена на сайте регионального департамента имущественных и земельных отношений. Ранее инвесторам предлагали приобрести здание почти на 15 млн дороже. «Продается имущество, находящегося в собственности АО „Курганфармация“. Адрес: Звериноголовский округ, поселок Искра, улица Геннадия Ожгихина, дом 2А (санаторий „Сосновая Роща“). Цена: 95 000 000 рублей», — указано в документе. Заявки на участие в торгах принимаются до 30 июня 2023 года. Ранее URA.RU писало, что курганские власти хотят избавиться от своего санатория «Cосновая роща». Инвесторам предлагали купить здание под создание оздоровительного комплекса за 109,8 млн рублей. Летом прошлого года губернатор Курганской области Вадим Шумков заявлял, что курорт «Сосновая Роща» обновят. Позже стало известно, что в санатории проведут ремонт за 10 млн рублей. Также сообщалось, что для его обновления в регионе продают здание дома культуры.