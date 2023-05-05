Митинги, концерты и «Бессмертный полк» у храма: как в Курганской области отметят 9 мая

06 мая 2023 в 12:06 Размер текста - 17 +

Несмотря на праздничные ограничения, во всех округах поздравят ветеранов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Курганской области 9 Мая пройдут концерты, митинги и акция «Бессмертный полк» возле храма. Об этом URA.RU сообщили главы округов региона. «У нас будет проходить митинг. Он проводится не каждый год, но нынче решили организовать. Традиционные акции перед праздником идут уже давно. В округе привели в порядок памятники, запустили „Окна Победы“ [украшение окон к 9 мая] и „Вахту памяти“. Проведение „Бессмертного полка“ не планируется ни в каком формате», — рассказал URA.RU мэр Куртамышского округа Андрей Гвоздев. В Мокроусовском округе пройдут возложение венков, акция «Свеча памяти», конкурс почетных караулов и концерт. При этом глава Владимир Демешин упомянул, что территория проведения мероприятий будет огорожена. В Кетовском округе организуют митинги и концерты на территории каждого из бывших сельсоветов. В Лебяжье торжественно возложат цветы и устроят концерт в закрытом помещении. В Варгашах напротив власти решили не проводить митингов и выступлений, однако состоятся некоторые «победные» мероприятия и традиционное поздравление ветеранов Великой Отечественной войны. Глава Звериноголовского округа Марина Панкратова разместила на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» информацию о проведении «Бессмертного полка» на территории храма. Альтернативой традиционному шествию станет «Стена памяти» на территории Храма Воздвижения Креста Господня. В разговоре с URA.RU мэры отмечали, что каждый округ сам выбирает какие мероприятия провести в День Победы. При этом праздничных салютов не будет, чтобы направить сэкономленные средства в зону СВО. Ранее URA.RU писало, что в курганском округе проведут «Бессмертный полк» в храме. Такое решение приняли власти Звериноголовского округа. В этом году в России ежегодная акция в традиционном формате не состоится. Мэрия Кургана 9 мая ввела запрет на продажу алкоголя. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Курганской области 9 Мая пройдут концерты, митинги и акция «Бессмертный полк» возле храма. Об этом URA.RU сообщили главы округов региона. «У нас будет проходить митинг. Он проводится не каждый год, но нынче решили организовать. Традиционные акции перед праздником идут уже давно. В округе привели в порядок памятники, запустили „Окна Победы“ [украшение окон к 9 мая] и „Вахту памяти“. Проведение „Бессмертного полка“ не планируется ни в каком формате», — рассказал URA.RU мэр Куртамышского округа Андрей Гвоздев. В Мокроусовском округе пройдут возложение венков, акция «Свеча памяти», конкурс почетных караулов и концерт. При этом глава Владимир Демешин упомянул, что территория проведения мероприятий будет огорожена. В Кетовском округе организуют митинги и концерты на территории каждого из бывших сельсоветов. В Лебяжье торжественно возложат цветы и устроят концерт в закрытом помещении. В Варгашах напротив власти решили не проводить митингов и выступлений, однако состоятся некоторые «победные» мероприятия и традиционное поздравление ветеранов Великой Отечественной войны. Глава Звериноголовского округа Марина Панкратова разместила на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» информацию о проведении «Бессмертного полка» на территории храма. Альтернативой традиционному шествию станет «Стена памяти» на территории Храма Воздвижения Креста Господня. В разговоре с URA.RU мэры отмечали, что каждый округ сам выбирает какие мероприятия провести в День Победы. При этом праздничных салютов не будет, чтобы направить сэкономленные средства в зону СВО. Ранее URA.RU писало, что в курганском округе проведут «Бессмертный полк» в храме. Такое решение приняли власти Звериноголовского округа. В этом году в России ежегодная акция в традиционном формате не состоится. Мэрия Кургана 9 мая ввела запрет на продажу алкоголя.