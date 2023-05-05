Пожар становится все сильнее
В Тюмени в микрорайоне Заречный возле торгового центра «Панама» произошло возгорания. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.
«Горит что-то в Заречном микрорайоне возле торгового центра „Панама“. Разжигается очень сильно, пахнет гарью», — пишут свидетели произошедшего в социальной сети «ВКонтакте» в группе «ЧС Тюмень».
Агентство направило запрос в пресс-службу МЧС по Тюменской области. Ответ ожидается.
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