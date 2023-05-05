05 мая 2023

В Тюмени рядом с торговым центром произошло возгорание. Видео

В Тюмени рядом с торговым центром «Панама» произошло возгорание
© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар после обстрела нефтебазы в Шахтёрске. ДНР, пожар, огонь, нефтебаза
Пожар становится все сильнее Фото:

В Тюмени в микрорайоне Заречный возле торгового центра «Панама» произошло возгорания. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

«Горит что-то в Заречном микрорайоне возле торгового центра „Панама“. Разжигается очень сильно, пахнет гарью», — пишут свидетели произошедшего в социальной сети «ВКонтакте» в группе «ЧС Тюмень».

Агентство направило запрос в пресс-службу МЧС по Тюменской области. Ответ ожидается.

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В Тюмени в микрорайоне Заречный возле торгового центра «Панама» произошло возгорания. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях. «Горит что-то в Заречном микрорайоне возле торгового центра „Панама“. Разжигается очень сильно, пахнет гарью», — пишут свидетели произошедшего в социальной сети «ВКонтакте» в группе «ЧС Тюмень». Агентство направило запрос в пресс-службу МЧС по Тюменской области. Ответ ожидается.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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