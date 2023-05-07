Жители микрорайона Малое Чаусово удивились скорости распространения огня Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Весенние пожары в Курганской области 2023

Жители микрорайона Малое Чаусово в Кургане удивились скорости распространения огня. Они сравнили пожар со смерчем, который «перепрыгивает и за доли секунды преодолевает большое расстояние», сообщает корреспондент URA.RU.

«Сгорели все СНТ за дамбой. Там дачи, но люди там живут постоянно. Огонь начался с микрорайона Тополя, пришел через Смолино сюда. Как он оттуда зашел? Он летит, как смерч, перепрыгивает. За доли секунды пролетел такое расстояние», — сообщают очевидцы корреспонденту. По словам местных жителей, из микрорайона Малое Чаусово уже эвакуировали около 100 человек.

На пересечении улиц Крупской и Гагарина стоят машины скорой помощи, служба здоровья и ДПС. «Скорые периодически выезжают одна за другой», — рассказывает корреспондент.

В Кургане бушуют масштабные пожары. Жителей микрорайонов Тополя, Увал, Смолино и Малое Чаусово эвакуируют. Огонь охватил территории на шоссе Тюнина и рядом с деревней Белый Яр.

Жителей микрорайона Малое Чаусово эвакуируют из-за пожаров Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Местные жители рассказывают, что из микрорайона эвакуировали уже около 100 человек Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU