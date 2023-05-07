Жители микрорайона Малое Чаусово в Кургане удивились скорости распространения огня. Они сравнили пожар со смерчем, который «перепрыгивает и за доли секунды преодолевает большое расстояние», сообщает корреспондент URA.RU.
«Сгорели все СНТ за дамбой. Там дачи, но люди там живут постоянно. Огонь начался с микрорайона Тополя, пришел через Смолино сюда. Как он оттуда зашел? Он летит, как смерч, перепрыгивает. За доли секунды пролетел такое расстояние», — сообщают очевидцы корреспонденту. По словам местных жителей, из микрорайона Малое Чаусово уже эвакуировали около 100 человек.
На пересечении улиц Крупской и Гагарина стоят машины скорой помощи, служба здоровья и ДПС. «Скорые периодически выезжают одна за другой», — рассказывает корреспондент.
В Кургане бушуют масштабные пожары. Жителей микрорайонов Тополя, Увал, Смолино и Малое Чаусово эвакуируют. Огонь охватил территории на шоссе Тюнина и рядом с деревней Белый Яр.
Жителей микрорайона Малое Чаусово эвакуируют из-за пожаров
Жители микрорайона Малое Чаусово в Кургане удивились скорости распространения огня. Они сравнили пожар со смерчем, который «перепрыгивает и за доли секунды преодолевает большое расстояние», сообщает корреспондент URA.RU. «Сгорели все СНТ за дамбой. Там дачи, но люди там живут постоянно. Огонь начался с микрорайона Тополя, пришел через Смолино сюда. Как он оттуда зашел? Он летит, как смерч, перепрыгивает. За доли секунды пролетел такое расстояние», — сообщают очевидцы корреспонденту. По словам местных жителей, из микрорайона Малое Чаусово уже эвакуировали около 100 человек. На пересечении улиц Крупской и Гагарина стоят машины скорой помощи, служба здоровья и ДПС. «Скорые периодически выезжают одна за другой», — рассказывает корреспондент. В Кургане бушуют масштабные пожары. Жителей микрорайонов Тополя, Увал, Смолино и Малое Чаусово эвакуируют. Огонь охватил территории на шоссе Тюнина и рядом с деревней Белый Яр.