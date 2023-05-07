В Надымском районе ЯНАО простятся с военнослужащим Александром Салиндером

Александр Салиндер погиб при выполнении задач спецоперации Фото: Александр Медведев © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

При выполнении боевых задач в зоне специальной военной операции погиб житель Надымского района ЯНАО Александр Салиндер. О гибели военнослужащего сообщила пресс-служба районной администрации.

«Администрация Надымского района с прискорбием сообщает о гибели Александра Салиндера. Он погиб при выполнении боевых задач в зоне специальной военной операции», — сообщается в официальной группе администрации «Надым и Надымский район» в социальной сети «ВКонтакте».

Александр родился в 1990 году, окончил школу-интернат в селе Ныда. Глава района Дмитрий Жаромских приносит соболезнования родным и близким героя.

О начале специальной военной операции президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. В защите населения Донбасса принимают участие жители всех регионов России.