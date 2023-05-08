Губернатор Тюменской области Александр Моор напомнил о важном завете ветеранов

Жители региона достойно выполняют завет ветеранов, считает Моор Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил всех с праздником 9 Мая и напомнил о важном наставлении, которому жители региона следуют спустя поколения, — любить Родину и служить ей. Свою речь он опубликовал в личном telegram-канале.

«Жители региона достойно выполняют завет ветеранов — „Любить Родину и служить ей“! Сибиряки и сегодня вместе с товарищами по оружию надежно защищают рубежи Отчизны, сохраняя свободу России! Мы здесь, каждый на своем месте, также искренне поддерживаем бойцов, участвующих в специальной военной операции. Благодарю вас, уважаемые тюменцы, за неравнодушие и сопричастность. Пусть память о Великой Победе, наших предках, сокрушивших фашизм, укрепляет наш дух, помогает справляться с любыми преградами. А нерушимое единство тыла и фронта, всего нашего общества вновь приведет нас, потомков победителей, к достижению всех поставленных целей ради процветания Родины, мира и благополучия. С Днем Победы!» — сказал Моор в поздравлении к Дню Победы.

Он также выразил благодарность ветеранам, которые отстояли страну и справились с фашизмом. «Героическими усилиями, не щадя своей жизни, вы завоевали право на жизнь для будущих поколений. В тяжелые военные годы вы самоотверженно сражались на фронтах, ковали Победу в тылу. Тыловая Тюмень жила под главным лозунгом „В труде — как в бою!“. Невероятная сила и щедрость духа поколения победителей восхищает нас и сегодня и заслуживает самого глубокого уважения», — заявил губернатор.