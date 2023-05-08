08 мая 2023

В МЧС перечислили, где в Курганской области все еще горят пожары

МЧС России: пожары горят на территории семи округов Курганской области
© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар, Шоссе Тюнина. Курган, дым от пожара
Пожары в регионе продолжаются на территории Кургана и семи округов Фото:
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Весенние пожары в Курганской области 2023

В Курганской области пожары продолжаются в Кетовском, Шадринском, Шумихинском, Далматовском, Шатровском, Лебяжьевском и Катайском округах, а также на территории Кургана. Всего в регионе горят 16 пожаров, сообщили URA.RU в пресс-службе МЧС России.

«На территории Курганской области действуют 10 лесных пожаров. Шесть из них локализованы в Кетовском, Шадринском, Шумихинском, Далматовском, Шатровском и Катайском МО. Шесть очагов ландшафтных пожаров находятся на территории Шадринска, Кургана, а также Лебяжьевского и Шатровского МО. Все они локализованы», — сообщают в ведомстве. Общая группировка средств составляет 119 единиц техники и 743 человека личного состава.

Ранее URA.RU писало, что управление дорог «Южный Урал» направило в Курганскую область спецтехнику для тушения пожаров. Природные пожары бушуют в регионе с 7 мая.

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В Курганской области пожары продолжаются в Кетовском, Шадринском, Шумихинском, Далматовском, Шатровском, Лебяжьевском и Катайском округах, а также на территории Кургана. Всего в регионе горят 16 пожаров, сообщили URA.RU в пресс-службе МЧС России. «На территории Курганской области действуют 10 лесных пожаров. Шесть из них локализованы в Кетовском, Шадринском, Шумихинском, Далматовском, Шатровском и Катайском МО. Шесть очагов ландшафтных пожаров находятся на территории Шадринска, Кургана, а также Лебяжьевского и Шатровского МО. Все они локализованы», — сообщают в ведомстве. Общая группировка средств составляет 119 единиц техники и 743 человека личного состава. Ранее URA.RU писало, что управление дорог «Южный Урал» направило в Курганскую область спецтехнику для тушения пожаров. Природные пожары бушуют в регионе с 7 мая.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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