В МЧС перечислили, где в Курганской области все еще горят пожары

В Курганской области пожары продолжаются в Кетовском, Шадринском, Шумихинском, Далматовском, Шатровском, Лебяжьевском и Катайском округах, а также на территории Кургана. Всего в регионе горят 16 пожаров, сообщили URA.RU в пресс-службе МЧС России.
«На территории Курганской области действуют 10 лесных пожаров. Шесть из них локализованы в Кетовском, Шадринском, Шумихинском, Далматовском, Шатровском и Катайском МО. Шесть очагов ландшафтных пожаров находятся на территории Шадринска, Кургана, а также Лебяжьевского и Шатровского МО. Все они локализованы», — сообщают в ведомстве. Общая группировка средств составляет 119 единиц техники и 743 человека личного состава.
Ранее URA.RU писало, что управление дорог «Южный Урал» направило в Курганскую область спецтехнику для тушения пожаров. Природные пожары бушуют в регионе с 7 мая.
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