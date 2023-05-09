Челябинское управление дорог отправило спецтехнику на тушение пожаров в Курганской области

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Пожар в Логоушке. Курган, мчс, пожар, тушение, пожарная техника
Упдор «Южный Урал» направило технику для помощи Курганской области Фото:
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Весенние пожары в Курганской области 2023

Управление дорог «Южный Урал» (Челябинская область) направило спецтехнику для тушения пожаров в Курганской области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Спецтехника Упрдор „Южный Урал“ оказывает содействие в устранении возгораний в Курганской области. В частности, в регионе вторые сутки работают восемь единиц крупногабаритных спецмашин КАМАЗ и МАЗ. Водовозы распыляют воду в радиусе 15 метров», — рассказали в ведомстве.

В Курганской области с 7 мая бушуют природные пожары. Регион посетил глава МЧС Александр Куренков. Открыты пункты временного размещения погорельцев, в нескольких округах объявлен сбор гуманитарной помощи для пострадавших.

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Управление дорог «Южный Урал» (Челябинская область) направило спецтехнику для тушения пожаров в Курганской области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «Спецтехника Упрдор „Южный Урал“ оказывает содействие в устранении возгораний в Курганской области. В частности, в регионе вторые сутки работают восемь единиц крупногабаритных спецмашин КАМАЗ и МАЗ. Водовозы распыляют воду в радиусе 15 метров», — рассказали в ведомстве. В Курганской области с 7 мая бушуют природные пожары. Регион посетил глава МЧС Александр Куренков. Открыты пункты временного размещения погорельцев, в нескольких округах объявлен сбор гуманитарной помощи для пострадавших.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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