Челябинское управление дорог отправило спецтехнику на тушение пожаров в Курганской области

09 мая 2023 в 12:09 Размер текста - 17 +

Упдор «Южный Урал» направило технику для помощи Курганской области Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Весенние пожары в Курганской области 2023 Управление дорог «Южный Урал» (Челябинская область) направило спецтехнику для тушения пожаров в Курганской области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «Спецтехника Упрдор „Южный Урал“ оказывает содействие в устранении возгораний в Курганской области. В частности, в регионе вторые сутки работают восемь единиц крупногабаритных спецмашин КАМАЗ и МАЗ. Водовозы распыляют воду в радиусе 15 метров», — рассказали в ведомстве. В Курганской области с 7 мая бушуют природные пожары. Регион посетил глава МЧС Александр Куренков. Открыты пункты временного размещения погорельцев, в нескольких округах объявлен сбор гуманитарной помощи для пострадавших.

Управление дорог «Южный Урал» (Челябинская область) направило спецтехнику для тушения пожаров в Курганской области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «Спецтехника Упрдор „Южный Урал“ оказывает содействие в устранении возгораний в Курганской области. В частности, в регионе вторые сутки работают восемь единиц крупногабаритных спецмашин КАМАЗ и МАЗ. Водовозы распыляют воду в радиусе 15 метров», — рассказали в ведомстве. В Курганской области с 7 мая бушуют природные пожары. Регион посетил глава МЧС Александр Куренков. Открыты пункты временного размещения погорельцев, в нескольких округах объявлен сбор гуманитарной помощи для пострадавших.