Челябинское управление дорог отправило спецтехнику на тушение пожаров в Курганской области

Управление дорог «Южный Урал» (Челябинская область) направило спецтехнику для тушения пожаров в Курганской области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«Спецтехника Упрдор „Южный Урал“ оказывает содействие в устранении возгораний в Курганской области. В частности, в регионе вторые сутки работают восемь единиц крупногабаритных спецмашин КАМАЗ и МАЗ. Водовозы распыляют воду в радиусе 15 метров», — рассказали в ведомстве.
В Курганской области с 7 мая бушуют природные пожары. Регион посетил глава МЧС Александр Куренков. Открыты пункты временного размещения погорельцев, в нескольких округах объявлен сбор гуманитарной помощи для пострадавших.
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