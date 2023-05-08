Дмитрий Артюхов встретился 9 мая с кадетами и юнармейцами Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов 9 мая вместе с юнармейцами и кадетами посетил показ фильма «Нюрнберг». Об этом он рассказал в соцсетях.

«По традиции в знаковый для нашей страны день вместе с кадетами и юнармейцами посмотрели отечественный фильм. „Нюрнберг“ — история о самом известном судебном процессе XX века, полная леденящих душу подробностей о преступлениях гитлеровской Германии и драматических поворотов в ходе военного трибунала. Нет оправдания зверствам, происходившим во время Второй мировой войны по вине нацистов», — сообщил Артюхов в своем telegram-канале.

Губернатор отметил, что вместе с ребятами рекомендует фильм к просмотру. «Наши предки не просто победили врага — на суде в Нюрнберге они добились всенародного статуса „вне закона“ для нацистского режима», — поделился Артюхов.

Глава округа ранее с юнармейцами и кадетами смотрел фильм «Праведник». Артюхов порекомендовал кино для семейного просмотра.

Тelegram-канал Дмитрия Артюхова

Тelegram-канал Дмитрия Артюхова