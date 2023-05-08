08 мая 2023
07 мая 2023

Артюхов вместе с юнармейцами посмотрел фильм «Нюрнберг». Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Дмитрий Артюхов встретился 9 мая с кадетами и юнармейцами Фото:

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов 9 мая вместе с юнармейцами и кадетами посетил показ фильма «Нюрнберг». Об этом он рассказал в соцсетях.

«По традиции в знаковый для нашей страны день вместе с кадетами и юнармейцами посмотрели отечественный фильм. „Нюрнберг“ — история о самом известном судебном процессе XX века, полная леденящих душу подробностей о преступлениях гитлеровской Германии и драматических поворотов в ходе военного трибунала. Нет оправдания зверствам, происходившим во время Второй мировой войны по вине нацистов», — сообщил Артюхов в своем telegram-канале.

Губернатор отметил, что вместе с ребятами рекомендует фильм к просмотру. «Наши предки не просто победили врага — на суде в Нюрнберге они добились всенародного статуса „вне закона“ для нацистского режима», — поделился Артюхов.

Глава округа ранее с юнармейцами и кадетами смотрел фильм «Праведник». Артюхов порекомендовал кино для семейного просмотра.

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Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов 9 мая вместе с юнармейцами и кадетами посетил показ фильма «Нюрнберг». Об этом он рассказал в соцсетях. «По традиции в знаковый для нашей страны день вместе с кадетами и юнармейцами посмотрели отечественный фильм. „Нюрнберг“ — история о самом известном судебном процессе XX века, полная леденящих душу подробностей о преступлениях гитлеровской Германии и драматических поворотов в ходе военного трибунала. Нет оправдания зверствам, происходившим во время Второй мировой войны по вине нацистов», — сообщил Артюхов в своем telegram-канале. Губернатор отметил, что вместе с ребятами рекомендует фильм к просмотру. «Наши предки не просто победили врага — на суде в Нюрнберге они добились всенародного статуса „вне закона“ для нацистского режима», — поделился Артюхов. Глава округа ранее с юнармейцами и кадетами смотрел фильм «Праведник». Артюхов порекомендовал кино для семейного просмотра.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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