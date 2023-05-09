В Тюмени 10 мая из-за пожаров концентрация вредных веществ превышает в 19,1 раза рекомендуемого всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) среднегодового значения качества воздуха. Данные приведены на сервисе IQAir.
«Концентрация вредных веществ в Тюмени сейчас превышена в 19,1 раза рекомендуемого ВОЗ среднегодового значения качества воздуха. Жителям города порекомендовали носить на улице защитные маски и для своей защиты закрывать окна квартиры», — указано на сервисе.
Ранее губернатор Александр Моор 7 мая ввел режим чрезвычайной ситуации. Решение было принято с учетом складывающейся обстановки с пожарами в области. Местным жителям категорически запрещено посещать леса и разводить костры.
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