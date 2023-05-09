09 мая 2023
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07 мая 2023

Тюменцы вынуждены снова носить маски. Фото

Жителям Тюмени нечем дышать из-за пожаров
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Жителям Тюмени рекомендовали носить на улице защитные маски и закрывать окна квартиры Фото:

В Тюмени 10 мая из-за пожаров концентрация вредных веществ превышает в 19,1 раза рекомендуемого всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) среднегодового значения качества воздуха. Данные приведены на сервисе IQAir.

«Концентрация вредных веществ в Тюмени сейчас превышена в 19,1 раза рекомендуемого ВОЗ среднегодового значения качества воздуха. Жителям города порекомендовали носить на улице защитные маски и для своей защиты закрывать окна квартиры», — указано на сервисе.

Ранее губернатор Александр Моор 7 мая ввел режим чрезвычайной ситуации. Решение было принято с учетом складывающейся обстановки с пожарами в области. Местным жителям категорически запрещено посещать леса и разводить костры.

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В Тюмени 10 мая из-за пожаров концентрация вредных веществ превышает в 19,1 раза рекомендуемого всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) среднегодового значения качества воздуха. Данные приведены на сервисе IQAir. «Концентрация вредных веществ в Тюмени сейчас превышена в 19,1 раза рекомендуемого ВОЗ среднегодового значения качества воздуха. Жителям города порекомендовали носить на улице защитные маски и для своей защиты закрывать окна квартиры», — указано на сервисе. Ранее губернатор Александр Моор 7 мая ввел режим чрезвычайной ситуации. Решение было принято с учетом складывающейся обстановки с пожарами в области. Местным жителям категорически запрещено посещать леса и разводить костры.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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