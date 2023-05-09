В Кургане нашли виновника пожара, который обжигал провода рядом с травой

10 мая 2023 в 16:15 Размер текста - 17 +

В Кургане установили виновника пожара Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Весенние пожары в Курганской области 2023 В Кургане установили виновника ландшафтного пожара, случившегося в Северном микрорайоне. Мужчина производил работы с огнем возле камышей. Информация появилась в telegram-канале регионального ГУ МЧС. «В Кургане установили виновника крупного ландшафтного пожара, произошедшего вблизи жилых домов <…> им оказался житель города Кургана 1970 года рождения, который производил обжигание проводов на открытой местности с сухой растительностью», — сообщили в ведомстве. Пожарным пришлось тушить загоревшийся 9 мая камыш в микрорайоне Северный. На горожанина составили административный протокол. Ему грозит максимальный штраф, 20 тысяч рублей. При этом в случае появления тяжких последствий виновника могут привлечь к уголовной ответственности. Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области сгорело более 500 домов. Более двух десятков человек погибли.

В Кургане установили виновника ландшафтного пожара, случившегося в Северном микрорайоне. Мужчина производил работы с огнем возле камышей. Информация появилась в telegram-канале регионального ГУ МЧС. «В Кургане установили виновника крупного ландшафтного пожара, произошедшего вблизи жилых домов <…> им оказался житель города Кургана 1970 года рождения, который производил обжигание проводов на открытой местности с сухой растительностью», — сообщили в ведомстве. Пожарным пришлось тушить загоревшийся 9 мая камыш в микрорайоне Северный. На горожанина составили административный протокол. Ему грозит максимальный штраф, 20 тысяч рублей. При этом в случае появления тяжких последствий виновника могут привлечь к уголовной ответственности. Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области сгорело более 500 домов. Более двух десятков человек погибли.