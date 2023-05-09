В Кургане нашли виновника пожара, который обжигал провода рядом с травой

В Кургане установили виновника ландшафтного пожара, случившегося в Северном микрорайоне. Мужчина производил работы с огнем возле камышей. Информация появилась в telegram-канале регионального ГУ МЧС.
«В Кургане установили виновника крупного ландшафтного пожара, произошедшего вблизи жилых домов <…> им оказался житель города Кургана 1970 года рождения, который производил обжигание проводов на открытой местности с сухой растительностью», — сообщили в ведомстве. Пожарным пришлось тушить загоревшийся 9 мая камыш в микрорайоне Северный.
На горожанина составили административный протокол. Ему грозит максимальный штраф, 20 тысяч рублей. При этом в случае появления тяжких последствий виновника могут привлечь к уголовной ответственности.
Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области сгорело более 500 домов. Более двух десятков человек погибли.
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