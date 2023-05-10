В ЯНАО накажут организатора подпольного казино, который скрывался от следствия 11 лет

11 мая 2023 в 10:32 Размер текста - 17 +

Житель Ноябрьска 12 лет скрывался от следствия за организацию казино Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Жителя Ноябрьска (ЯНАО), который скрывался от следствия, нашли в Пензенской области. Мужчина понесет наказание за организацию подпольного казино в 2011 году, сообщили в окружном управлении следственного комитета. «По данным следствия, мужчина, достоверно зная о том, что город Ноябрьск не входит в число игровых зон, в 2011 году установил в арендованных на подставные лица помещениях игровое оборудование и организовал в городе проведение азартных игр. К участию в совершении преступления он привлек местную жительницу. Действуя группой лиц по предварительному сговору, они в период с августа 2011 года по май 2012 года получили от незаконной деятельности доход на сумму более 70 млн рублей», — говорится в сообщении. В надзорном ведомстве уточнили, что в 2012 году правоохранителям удалось пересечь их деятельность. У организаторов изъяли деньги, которые были выручены из казино, а также оборудование. Однако уголовное дело пришлось приостановить из-за того, что ямалец сбежал. Только в марте текущего года удалось определить его местонахождение. Мужчину доставили обратно в Ноябрьск и признали виновным.

Жителя Ноябрьска (ЯНАО), который скрывался от следствия, нашли в Пензенской области. Мужчина понесет наказание за организацию подпольного казино в 2011 году, сообщили в окружном управлении следственного комитета. «По данным следствия, мужчина, достоверно зная о том, что город Ноябрьск не входит в число игровых зон, в 2011 году установил в арендованных на подставные лица помещениях игровое оборудование и организовал в городе проведение азартных игр. К участию в совершении преступления он привлек местную жительницу. Действуя группой лиц по предварительному сговору, они в период с августа 2011 года по май 2012 года получили от незаконной деятельности доход на сумму более 70 млн рублей», — говорится в сообщении. В надзорном ведомстве уточнили, что в 2012 году правоохранителям удалось пересечь их деятельность. У организаторов изъяли деньги, которые были выручены из казино, а также оборудование. Однако уголовное дело пришлось приостановить из-за того, что ямалец сбежал. Только в марте текущего года удалось определить его местонахождение. Мужчину доставили обратно в Ноябрьск и признали виновным.