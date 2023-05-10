Сотрудников курганской мэрии заставляют сдавать деньги для пострадавших от пожаров. Информацию об этом сообщил источник, близкий к администрации города.
«Все сотрудники мэрии должны в обязательном порядке сдавать средства для погорельцев. Просили принести по 1500 рублей. Если кто-то отдал меньше указанной суммы, то на него недовольно смотрели. Зарплаты в администрации и так невысокие, поэтому сумма оказывается существенной», — рассказал URA.RU источник. Он уточнил, что деньги просят сдавать наличными в бухгалтерию. При этом чиновники также писали заявление о добровольном пожертвовании.
Многие сотрудники мэрии идею руководства по принудительному сбору средств не поддержали. Соответствующая информация появилась в пабликах социальной сети «ВКонтакте». Работники администрации пишут, что рады помочь, но все же помощь должна быть посильной и добровольной в первую очередь. В соцсетях о принудительном сборе денег также пишут педагоги и медики. Большая часть готова помогать.
URA.RU направило запрос в пресс-службу администрации. На момент публикации ответ не поступил.
Сотрудников курганской мэрии заставляют сдавать деньги для пострадавших от пожаров. Информацию об этом сообщил источник, близкий к администрации города. «Все сотрудники мэрии должны в обязательном порядке сдавать средства для погорельцев. Просили принести по 1500 рублей. Если кто-то отдал меньше указанной суммы, то на него недовольно смотрели. Зарплаты в администрации и так невысокие, поэтому сумма оказывается существенной», — рассказал URA.RU источник. Он уточнил, что деньги просят сдавать наличными в бухгалтерию. При этом чиновники также писали заявление о добровольном пожертвовании. Многие сотрудники мэрии идею руководства по принудительному сбору средств не поддержали. Соответствующая информация появилась в пабликах социальной сети «ВКонтакте». Работники администрации пишут, что рады помочь, но все же помощь должна быть посильной и добровольной в первую очередь. В соцсетях о принудительном сборе денег также пишут педагоги и медики. Большая часть готова помогать. URA.RU направило запрос в пресс-службу администрации. На момент публикации ответ не поступил. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области огонь уничтожил и повредил сотни жилых домов. Правительство решило отдать часть зарплат на нужды погорельцев от пожаров. Обновлено 16:30 В пресс-службе мэрии Кургана URA.RU ответили, что информация не соответствует действительности. Сотрудники сдают средства на помощь погорельцам исключительно добровольно.