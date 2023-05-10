Сотрудников мэрии Кургана заставляют сдавать деньги на помощь погорельцам. Скрин

11 мая 2023 в 16:20 Размер текста - 17 +

Все сотрудники курганской администрации обязаны сдавать деньги для погорельцев Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Сотрудников курганской мэрии заставляют сдавать деньги для пострадавших от пожаров. Информацию об этом сообщил источник, близкий к администрации города. «Все сотрудники мэрии должны в обязательном порядке сдавать средства для погорельцев. Просили принести по 1500 рублей. Если кто-то отдал меньше указанной суммы, то на него недовольно смотрели. Зарплаты в администрации и так невысокие, поэтому сумма оказывается существенной», — рассказал URA.RU источник. Он уточнил, что деньги просят сдавать наличными в бухгалтерию. При этом чиновники также писали заявление о добровольном пожертвовании. Многие сотрудники мэрии идею руководства по принудительному сбору средств не поддержали. Соответствующая информация появилась в пабликах социальной сети «ВКонтакте». Работники администрации пишут, что рады помочь, но все же помощь должна быть посильной и добровольной в первую очередь. В соцсетях о принудительном сборе денег также пишут педагоги и медики. Большая часть готова помогать. URA.RU направило запрос в пресс-службу администрации. На момент публикации ответ не поступил. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области огонь уничтожил и повредил сотни жилых домов. Правительство решило отдать часть зарплат на нужды погорельцев от пожаров. Обновлено 16:30 В пресс-службе мэрии Кургана URA.RU ответили, что информация не соответствует действительности. Сотрудники сдают средства на помощь погорельцам исключительно добровольно. В социальных сетях сотрудники мэрии жалуются на принудительную сдачу средств для погорельцев Группа социальной сети «ВКонтакте» «Типичный курган» Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Сотрудников курганской мэрии заставляют сдавать деньги для пострадавших от пожаров. Информацию об этом сообщил источник, близкий к администрации города. «Все сотрудники мэрии должны в обязательном порядке сдавать средства для погорельцев. Просили принести по 1500 рублей. Если кто-то отдал меньше указанной суммы, то на него недовольно смотрели. Зарплаты в администрации и так невысокие, поэтому сумма оказывается существенной», — рассказал URA.RU источник. Он уточнил, что деньги просят сдавать наличными в бухгалтерию. При этом чиновники также писали заявление о добровольном пожертвовании. Многие сотрудники мэрии идею руководства по принудительному сбору средств не поддержали. Соответствующая информация появилась в пабликах социальной сети «ВКонтакте». Работники администрации пишут, что рады помочь, но все же помощь должна быть посильной и добровольной в первую очередь. В соцсетях о принудительном сборе денег также пишут педагоги и медики. Большая часть готова помогать. URA.RU направило запрос в пресс-службу администрации. На момент публикации ответ не поступил. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области огонь уничтожил и повредил сотни жилых домов. Правительство решило отдать часть зарплат на нужды погорельцев от пожаров. Обновлено 16:30 В пресс-службе мэрии Кургана URA.RU ответили, что информация не соответствует действительности. Сотрудники сдают средства на помощь погорельцам исключительно добровольно.