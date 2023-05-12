К тюменскому селу приближается природный пожар

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В Тюменской области действует особый противопожарный режим Фото:
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На тушение ландшафтного пожара возле села Боково Викуловского района Тюменской области брошены дополнительные силы. Об этом сообщает telegram-канал Информационного центра правительства региона.

«Дополнительные силы переброшены для тушения ландшафтного пожара около викуловского села Боково. Природный пожар — в 10 км от села. К его ликвидации привлечены сотрудники МЧС, подразделений Тюменской авиабазы Викуловского и Сорокинского районов. Из Ишима экстренно направлена аэромобильная группа Волжского спасательного центра МЧС», — указано в сообщении Инфоцентра.

Из-за пожаров в Тюменской области был введен режим ЧС. Также местные власти до 3 июня продлили особый противопожарный режим. Жителям и гостям региона категорически запрещено посещать леса, жечь костры и запускать салюты.

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На тушение ландшафтного пожара возле села Боково Викуловского района Тюменской области брошены дополнительные силы. Об этом сообщает telegram-канал Информационного центра правительства региона. «Дополнительные силы переброшены для тушения ландшафтного пожара около викуловского села Боково. Природный пожар — в 10 км от села. К его ликвидации привлечены сотрудники МЧС, подразделений Тюменской авиабазы Викуловского и Сорокинского районов. Из Ишима экстренно направлена аэромобильная группа Волжского спасательного центра МЧС», — указано в сообщении Инфоцентра. Из-за пожаров в Тюменской области был введен режим ЧС. Также местные власти до 3 июня продлили особый противопожарный режим. Жителям и гостям региона категорически запрещено посещать леса, жечь костры и запускать салюты.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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