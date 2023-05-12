К тюменскому селу приближается природный пожар

В Тюменской области действует особый противопожарный режим Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Лесные пожары в России 2023

На тушение ландшафтного пожара возле села Боково Викуловского района Тюменской области брошены дополнительные силы. Об этом сообщает telegram-канал Информационного центра правительства региона.

«Дополнительные силы переброшены для тушения ландшафтного пожара около викуловского села Боково. Природный пожар — в 10 км от села. К его ликвидации привлечены сотрудники МЧС, подразделений Тюменской авиабазы Викуловского и Сорокинского районов. Из Ишима экстренно направлена аэромобильная группа Волжского спасательного центра МЧС», — указано в сообщении Инфоцентра.

Из-за пожаров в Тюменской области был введен режим ЧС. Также местные власти до 3 июня продлили особый противопожарный режим. Жителям и гостям региона категорически запрещено посещать леса, жечь костры и запускать салюты.