Животные пострадали от огня, но остались живы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Лесные пожары в России 2023

От пожара в Сорокинском районе Тюменской области спасли двух лосят. Успевших пострадать от огня животных вывезли из опасной зоны, после чего выпустили обратно на волю. Об этом рассказали в пресс-службе регионального департамента лесного комплекса.

«Пожарные-десантники из сорокинского филиала тюменской авиабазы спасли от пожара двух лосят. Сейчас они в безопасности», — сообщили в пресс-службе департамента. Позже там уточнили, что мама животных оказалась поблизости. Убедившись, что им не грозит опасность, лосят отпустили к ней.

Ландшафтный пожар в Сорокинском районе возник вчера, 12 мая недалеко от села Калиновки. По информации ведомства, причиной возгорания стал человек. Борьба с пожаром на площади в 50 га продолжается до сих пор, а для тушения огня привлечено 8 единиц техники и 15 пожарных.