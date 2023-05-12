12 мая 2023

Тюменские пожарные спасли лосят от пожара. Видео

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Лосиная ферма «Дом лося Сохатка». Национальный парк Зюраткуль, лоси, глаз лося
Животные пострадали от огня, но остались живы Фото:
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От пожара в Сорокинском районе Тюменской области спасли двух лосят. Успевших пострадать от огня животных вывезли из опасной зоны, после чего выпустили обратно на волю. Об этом рассказали в пресс-службе регионального департамента лесного комплекса.

«Пожарные-десантники из сорокинского филиала тюменской авиабазы спасли от пожара двух лосят. Сейчас они в безопасности», — сообщили в пресс-службе департамента. Позже там уточнили, что мама животных оказалась поблизости. Убедившись, что им не грозит опасность, лосят отпустили к ней.

Ландшафтный пожар в Сорокинском районе возник вчера, 12 мая недалеко от села Калиновки. По информации ведомства, причиной возгорания стал человек. Борьба с пожаром на площади в 50 га продолжается до сих пор, а для тушения огня привлечено 8 единиц техники и 15 пожарных.

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От пожара в Сорокинском районе Тюменской области спасли двух лосят. Успевших пострадать от огня животных вывезли из опасной зоны, после чего выпустили обратно на волю. Об этом рассказали в пресс-службе регионального департамента лесного комплекса. «Пожарные-десантники из сорокинского филиала тюменской авиабазы спасли от пожара двух лосят. Сейчас они в безопасности», — сообщили в пресс-службе департамента. Позже там уточнили, что мама животных оказалась поблизости. Убедившись, что им не грозит опасность, лосят отпустили к ней. Ландшафтный пожар в Сорокинском районе возник вчера, 12 мая недалеко от села Калиновки. По информации ведомства, причиной возгорания стал человек. Борьба с пожаром на площади в 50 га продолжается до сих пор, а для тушения огня привлечено 8 единиц техники и 15 пожарных.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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