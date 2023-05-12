ФСБ задержала тюменца, подозреваемого в крупном мошенничестве

Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Тюмени силами ФСБ задержан с поличным бывший сотрудник налоговой службы, который мошенническим путем получил крупную сумму денег от местного бизнесмена. Об этом сообщили в пресс-службе РУФСБ по Тюменской области.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий задержан с поличным житель Тюмени при получении крупной суммы денег от представителя предпринимательской среды. Гражданин ранее возглавлял отдел выездных налоговых проверок юридических лиц, а полученные денежные средства якобы намеревался передать в качестве взятки должностным лицам налогового органа Тюменской области», — передает «Тюменская линия» сообщение пресс-службы регионального ведомства.

Сейчас в региональном УМВД возбудили уголовное дело. Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы в случае доказательства его вины по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, либо совершенное организованной группой). В настоящее время РУФСБ ищет возможных соучастников и другие эпизоды мошенничества.