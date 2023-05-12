12 мая 2023

ФСБ задержала тюменца, подозреваемого в крупном мошенничестве

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Место антитеррористической операции в Екатеринбурге, где уничтожили трёх террористов. Екатеринбург, фсб, контртеррористическая операция, кто
Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы Фото:

В Тюмени силами ФСБ задержан с поличным бывший сотрудник налоговой службы, который мошенническим путем получил крупную сумму денег от местного бизнесмена. Об этом сообщили в пресс-службе РУФСБ по Тюменской области.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий задержан с поличным житель Тюмени при получении крупной суммы денег от представителя предпринимательской среды. Гражданин ранее возглавлял отдел выездных налоговых проверок юридических лиц, а полученные денежные средства якобы намеревался передать в качестве взятки должностным лицам налогового органа Тюменской области», — передает «Тюменская линия» сообщение пресс-службы регионального ведомства.

Сейчас в региональном УМВД возбудили уголовное дело. Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы в случае доказательства его вины по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, либо совершенное организованной группой). В настоящее время РУФСБ ищет возможных соучастников и другие эпизоды мошенничества.

Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Тюмени силами ФСБ задержан с поличным бывший сотрудник налоговой службы, который мошенническим путем получил крупную сумму денег от местного бизнесмена. Об этом сообщили в пресс-службе РУФСБ по Тюменской области. «В результате оперативно-разыскных мероприятий задержан с поличным житель Тюмени при получении крупной суммы денег от представителя предпринимательской среды. Гражданин ранее возглавлял отдел выездных налоговых проверок юридических лиц, а полученные денежные средства якобы намеревался передать в качестве взятки должностным лицам налогового органа Тюменской области», — передает «Тюменская линия» сообщение пресс-службы регионального ведомства. Сейчас в региональном УМВД возбудили уголовное дело. Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы в случае доказательства его вины по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, либо совершенное организованной группой). В настоящее время РУФСБ ищет возможных соучастников и другие эпизоды мошенничества.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...