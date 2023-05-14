«Ведомости»: депутаты разработали механизм проведения выборов при военном положении

15 мая 2023 в 05:57 Размер текста - 17 +

Депутаты предлагают изменить название статьи об основных гарантиях избирательных прав Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине 15 мая депутаты Госдумы по госстроительству рассмотрят поправки в закон о выборах из-за введения военного положения в регионах. Предполагается, что Центризбирком (ЦИК) должен будет информировать президента в случае проведения выборов в регионах с военным положением (ВП). «Подлинность поправок в избирательное законодательство подтвердили два источника в „Госдуме“. Один из них говорит, что также готовятся поправки и в закон о военном положении: там будет прописан порядок передвижения и проведения предвыборных мероприятий», — сообщают «Ведомостям» со ссылкой на источник. Депутаты предложили изменить название статьи 10.1 закона об основных гарантиях избирательных прав. По их мнению, будет отличным вариантом переименовать ее в статью о проведении выборов не только при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации, но и военного положения. Также в нее хотят добавить восемь новых пунктов о проведении выборов при введении ВП. Как следует из текста поправок, если ЦИК назначает выборы, то сразу же информирует об этом президента. Если ЦИК отклоняет предложение о проведении выборов, то его представители информируют губернатора. Если же подготовка и проведение выборов представляют угрозу жизни и здоровью граждан, то комиссия обязана сообщить об этом главе государства. Кампания может быть возобновлена, если опасные обстоятельства устранены. Ранее в Госдуму были внесены поправки федерального конституционного закона о военном положении. Согласно им, предлагается провести выборы на территориях России, где сейчас введено военное положение: в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

15 мая депутаты Госдумы по госстроительству рассмотрят поправки в закон о выборах из-за введения военного положения в регионах. Предполагается, что Центризбирком (ЦИК) должен будет информировать президента в случае проведения выборов в регионах с военным положением (ВП). «Подлинность поправок в избирательное законодательство подтвердили два источника в „Госдуме“. Один из них говорит, что также готовятся поправки и в закон о военном положении: там будет прописан порядок передвижения и проведения предвыборных мероприятий», — сообщают «Ведомостям» со ссылкой на источник. Депутаты предложили изменить название статьи 10.1 закона об основных гарантиях избирательных прав. По их мнению, будет отличным вариантом переименовать ее в статью о проведении выборов не только при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации, но и военного положения. Также в нее хотят добавить восемь новых пунктов о проведении выборов при введении ВП. Как следует из текста поправок, если ЦИК назначает выборы, то сразу же информирует об этом президента. Если ЦИК отклоняет предложение о проведении выборов, то его представители информируют губернатора. Если же подготовка и проведение выборов представляют угрозу жизни и здоровью граждан, то комиссия обязана сообщить об этом главе государства. Кампания может быть возобновлена, если опасные обстоятельства устранены. Ранее в Госдуму были внесены поправки федерального конституционного закона о военном положении. Согласно им, предлагается провести выборы на территориях России, где сейчас введено военное положение: в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях.