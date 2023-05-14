В Кургане крестили детей из семей, пострадавших в пожарах в микрорайонах Смолино и Тополя. На сайте Курганской епархии указано, что сенатор Сергей Муратов помог привезти детей к месту крещения.
«Я обратился к сенатору РФ Сергею Николаевичу Муратову за помощью в перевозке детей из лагеря имени Островского, где сейчас размещаются пострадавшие от пожара, в наш храм. Он выделил нам автобус, и мы два раза свозили детей: сначала в субботу на Крещение, а потом в воскресенье на Причастие», — цитируют на сайте старшего священника Троицкого собора, где прошло крещение, иерея Михаила Шушарина.
По словам иерея, к нему обратились родители, которые после пожара решили крестить своих детей. Крещение состоялось 14 мая. В епархии отметили, что после богослужения детей и их родителей накормили обедом. Также им выдали вещи и одежду, собранные прихожанами.
Ранее стало известно, что в микрорайоне Смолино в Кургане в пожаре выстоял храм Святого Духа, которому за две недели до этого Муратов подарил престол ручной работы, изготовленный в Екатеринбурге. Помимо храма в микрорайоне выстоял дом, принадлежащий авторитету, известному в криминальных кругах.
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