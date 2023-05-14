В Кургане сенатор Муратов помог крестить детей погорельцев. Фото

15 мая 2023 в 15:23 Размер текста - 17 +

После пожаров погорельцы попросили крестить их детей (архивное фото) Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Весенние пожары в Курганской области 2023 В Кургане крестили детей из семей, пострадавших в пожарах в микрорайонах Смолино и Тополя. На сайте Курганской епархии указано, что сенатор Сергей Муратов помог привезти детей к месту крещения. «Я обратился к сенатору РФ Сергею Николаевичу Муратову за помощью в перевозке детей из лагеря имени Островского, где сейчас размещаются пострадавшие от пожара, в наш храм. Он выделил нам автобус, и мы два раза свозили детей: сначала в субботу на Крещение, а потом в воскресенье на Причастие», — цитируют на сайте старшего священника Троицкого собора, где прошло крещение, иерея Михаила Шушарина. По словам иерея, к нему обратились родители, которые после пожара решили крестить своих детей. Крещение состоялось 14 мая. В епархии отметили, что после богослужения детей и их родителей накормили обедом. Также им выдали вещи и одежду, собранные прихожанами. Ранее стало известно, что в микрорайоне Смолино в Кургане в пожаре выстоял храм Святого Духа, которому за две недели до этого Муратов подарил престол ручной работы, изготовленный в Екатеринбурге. Помимо храма в микрорайоне выстоял дом, принадлежащий авторитету, известному в криминальных кругах. Сенатор Сергей Муратов (слева в верхнем ряду) выделил автобус для перевозки детей Фото: сайт Курганской епархии

В Кургане крестили детей из семей, пострадавших в пожарах в микрорайонах Смолино и Тополя. На сайте Курганской епархии указано, что сенатор Сергей Муратов помог привезти детей к месту крещения. «Я обратился к сенатору РФ Сергею Николаевичу Муратову за помощью в перевозке детей из лагеря имени Островского, где сейчас размещаются пострадавшие от пожара, в наш храм. Он выделил нам автобус, и мы два раза свозили детей: сначала в субботу на Крещение, а потом в воскресенье на Причастие», — цитируют на сайте старшего священника Троицкого собора, где прошло крещение, иерея Михаила Шушарина. По словам иерея, к нему обратились родители, которые после пожара решили крестить своих детей. Крещение состоялось 14 мая. В епархии отметили, что после богослужения детей и их родителей накормили обедом. Также им выдали вещи и одежду, собранные прихожанами. Ранее стало известно, что в микрорайоне Смолино в Кургане в пожаре выстоял храм Святого Духа, которому за две недели до этого Муратов подарил престол ручной работы, изготовленный в Екатеринбурге. Помимо храма в микрорайоне выстоял дом, принадлежащий авторитету, известному в криминальных кругах.