14 мая 2023
13 мая 2023

Житель ЯНАО погиб в зоне СВО при выполнении боевых задач

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Клипарт. Возложение цветов, Мемориал на аллее Славы. Челябинск, гвоздики, цветы, мемориал
Прощание с военнослужащим состоится 16 мая Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Житель Муравленко (ЯНАО) Александр Дорошев погиб в зоне спецоперации при выполнении боевых задач. Об этом сообщили в пресс-службе муниципалитета.

«В ходе военных действий в зоне СВО погиб муравленковец Александр Дорошев. Выполняя боевое задание, он оставался верным военной присяге. Награжден орденом Мужества посмертно», — говорится в сообщении.

Похороны военнослужащего пройдут 16 мая в 12:30. Попрощаться с ним можно в Храме Преображения Господня.

О начале спецоперации на Украине президент России Владимир Путин сообщил 24 февраля 2022 года. По его словам, она направлена на спасение и защиту мирного населения Донбасса.

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Житель Муравленко (ЯНАО) Александр Дорошев погиб в зоне спецоперации при выполнении боевых задач. Об этом сообщили в пресс-службе муниципалитета. «В ходе военных действий в зоне СВО погиб муравленковец Александр Дорошев. Выполняя боевое задание, он оставался верным военной присяге. Награжден орденом Мужества посмертно», — говорится в сообщении. Похороны военнослужащего пройдут 16 мая в 12:30. Попрощаться с ним можно в Храме Преображения Господня. О начале спецоперации на Украине президент России Владимир Путин сообщил 24 февраля 2022 года. По его словам, она направлена на спасение и защиту мирного населения Донбасса.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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