Житель ЯНАО погиб в зоне СВО при выполнении боевых задач

Прощание с военнослужащим состоится 16 мая
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Житель Муравленко (ЯНАО) Александр Дорошев погиб в зоне спецоперации при выполнении боевых задач. Об этом сообщили в пресс-службе муниципалитета.
«В ходе военных действий в зоне СВО погиб муравленковец Александр Дорошев. Выполняя боевое задание, он оставался верным военной присяге. Награжден орденом Мужества посмертно», — говорится в сообщении.
Похороны военнослужащего пройдут 16 мая в 12:30. Попрощаться с ним можно в Храме Преображения Господня.
О начале спецоперации на Украине президент России Владимир Путин сообщил 24 февраля 2022 года. По его словам, она направлена на спасение и защиту мирного населения Донбасса.
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