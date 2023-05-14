Житель ЯНАО погиб в зоне СВО при выполнении боевых задач

15 мая 2023 в 15:12 Размер текста - 17 +

Прощание с военнослужащим состоится 16 мая Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Житель Муравленко (ЯНАО) Александр Дорошев погиб в зоне спецоперации при выполнении боевых задач. Об этом сообщили в пресс-службе муниципалитета. «В ходе военных действий в зоне СВО погиб муравленковец Александр Дорошев. Выполняя боевое задание, он оставался верным военной присяге. Награжден орденом Мужества посмертно», — говорится в сообщении. Похороны военнослужащего пройдут 16 мая в 12:30. Попрощаться с ним можно в Храме Преображения Господня. О начале спецоперации на Украине президент России Владимир Путин сообщил 24 февраля 2022 года. По его словам, она направлена на спасение и защиту мирного населения Донбасса.

Житель Муравленко (ЯНАО) Александр Дорошев погиб в зоне спецоперации при выполнении боевых задач. Об этом сообщили в пресс-службе муниципалитета. «В ходе военных действий в зоне СВО погиб муравленковец Александр Дорошев. Выполняя боевое задание, он оставался верным военной присяге. Награжден орденом Мужества посмертно», — говорится в сообщении. Похороны военнослужащего пройдут 16 мая в 12:30. Попрощаться с ним можно в Храме Преображения Господня. О начале спецоперации на Украине президент России Владимир Путин сообщил 24 февраля 2022 года. По его словам, она направлена на спасение и защиту мирного населения Донбасса.