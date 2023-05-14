Финансовые трудности добрались до крупного бизнеса Тюмени. Скрин

Тюменские машиностроительные предприятия имеют миллионные долги перед бюджетом области

15 мая 2023 в 18:02 Размер текста - 17 +

Экономические проблемы связаны с евросанкциями и трудностями программы импортозамещения Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Тюменские машиностроительные предприятия сталкиваются с финансовыми трудностями из-за евросанкций и невозможности вовремя обслужить промышленное оборудование. Об этом URA.RU на правах анонимности рассказал сотрудник одного из крупных предприятий, работающих в Тюменской области. «Многие сейчас столкнулись с необходимостью или обслужить оборудование, или его заменить. Обслужить не получится, многое произведено в Европе. С заменой тоже пока проблемы: импортозамещение есть, но по качеству отечественные станки пока отстают от западных. Да и набрать нудные темпы производства станков в России пока не удалось», — пояснил URA.RU источник. Трудное финансовое положение промышленных гигантов Тюмени подтверждают данные сервиса СБИС. На данный момент примерно треть машиностроительных и приборостроительных заводов области испытывает экономические проблемы. В частности, завод «Электрон» задолжал бюджету 35,9 млн рублей, «Тюменский лифтовой завод» — 109,3 млн рублей. А производитель металлообрабатывающих станков «Киберстеп» имеет риск потери независимости из-за обязательств, которые составляют в балансе предприятия более 90%. Задачи по импортозамещению и финансовые сложности появились у российского бизнеса из-за санкций, введенных США и странами ЕЭС в ответ на начало российской спецоперации на Украине. Ранее URA.RU рассказало, что одной из первых в Тюменской области пострадала сфера строительства. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Тюменские машиностроительные предприятия сталкиваются с финансовыми трудностями из-за евросанкций и невозможности вовремя обслужить промышленное оборудование. Об этом URA.RU на правах анонимности рассказал сотрудник одного из крупных предприятий, работающих в Тюменской области. «Многие сейчас столкнулись с необходимостью или обслужить оборудование, или его заменить. Обслужить не получится, многое произведено в Европе. С заменой тоже пока проблемы: импортозамещение есть, но по качеству отечественные станки пока отстают от западных. Да и набрать нудные темпы производства станков в России пока не удалось», — пояснил URA.RU источник. Трудное финансовое положение промышленных гигантов Тюмени подтверждают данные сервиса СБИС. На данный момент примерно треть машиностроительных и приборостроительных заводов области испытывает экономические проблемы. В частности, завод «Электрон» задолжал бюджету 35,9 млн рублей, «Тюменский лифтовой завод» — 109,3 млн рублей. А производитель металлообрабатывающих станков «Киберстеп» имеет риск потери независимости из-за обязательств, которые составляют в балансе предприятия более 90%. Задачи по импортозамещению и финансовые сложности появились у российского бизнеса из-за санкций, введенных США и странами ЕЭС в ответ на начало российской спецоперации на Украине. Ранее URA.RU рассказало, что одной из первых в Тюменской области пострадала сфера строительства.