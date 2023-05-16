Тюменские власти утвердили суммы выплат за дачи, сгоревшие в Тобольском районе

Дачники Тобольского района получат выплаты за потерянные в огне дома Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Собственники домов, дач, бань и хозпостроек в пяти СНТ Тобольского района, чье имущество сгорело 7 мая, получат выплаты от властей Тюменской области. Размер помощи утвержден постановлением правительства региона.

«Об оказании помощи гражданам в связи с ЧС, возникшей в результате пожара в СНТ „Росинка“, „Березка-1“, „Здоровье“, „Энергостроитель“, „Строитель“ 7 мая 2023 года в Тобольском районе, в форме единовременной выплаты», — говорится в постановлении правительства Тюменской области. Документ подписан губернатором Александром Моором.

Тем, кто лишился дач и жилых домов и для кого это жилье было единственным, выплаты рассчитают, исходя из стоимости квадратного метра и общей площади сгоревшего строения. Тем, у кого есть и другое жилье, власти выделят по 350 тысяч рублей.

За каждую сгоревшую баню дачники получат по 200 000 рублей. Все хозпостройки (сараи, теплицы, погребы, навесы, колодцы и прочее) на каждом участке оценили в 50 тысяч.

Ранее URA.RU писало, что жителям сел в Тюменском районе (Салаирка, Успенка, деревни Речкина и поселка Богандинский), чье имущество также сгорело в результате пожаров, выплатят по 250 тысяч рублей за бани и 50 тысяч за надворные постройки. Компенсации за жилье для них рассчитают по цене в 72 000 рублей за квадрат.