В ЯНАО ищут женщин-таксистов на зарплату больше, чем у учителей

17 мая 2023 в 15:36 Размер текста - 17 +

Женщинам-водителям предлагают зарплату в 90 тысяч рублей Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Новом Уренгое (ЯНАО) ищут женщин-таксистов без опыта работы с зарплатой в 90 тысяч рублей. От работниц требуется только паспорт и водительские права, говорится на площадке «Авито». «Требуется водитель-женщина без опыта. Зарплата 90 500 рублей. Кроме паспорта и прав от вас ничего не требуется!» — говорится в объявлении в разделе «Работа». Со своей стороны работодатель гарантирует доход от четырех тысяч рублей за смену. Работать можно как на своем авто, так и брать в аренду. Также работницы могут сами выстраивать график работы и выбирать время. При этом в окружном банке вакансий размещена вакансия преподавателя технологии для мальчиков в Новом Уренгое. Учителю готовы платить от 55 000 до 65 000 рублей. Ранее сообщалось, что в округе продавцу пива готовы платить больше, чем учителю географии. Так, зарплата продавца составляет от 60 тысяч рублей, а преподавателя от 48 тысяч.

В Новом Уренгое (ЯНАО) ищут женщин-таксистов без опыта работы с зарплатой в 90 тысяч рублей. От работниц требуется только паспорт и водительские права, говорится на площадке «Авито». «Требуется водитель-женщина без опыта. Зарплата 90 500 рублей. Кроме паспорта и прав от вас ничего не требуется!» — говорится в объявлении в разделе «Работа». Со своей стороны работодатель гарантирует доход от четырех тысяч рублей за смену. Работать можно как на своем авто, так и брать в аренду. Также работницы могут сами выстраивать график работы и выбирать время. При этом в окружном банке вакансий размещена вакансия преподавателя технологии для мальчиков в Новом Уренгое. Учителю готовы платить от 55 000 до 65 000 рублей. Ранее сообщалось, что в округе продавцу пива готовы платить больше, чем учителю географии. Так, зарплата продавца составляет от 60 тысяч рублей, а преподавателя от 48 тысяч.