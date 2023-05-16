16 мая 2023
15 мая 2023

В ЯНАО ищут женщин-таксистов на зарплату больше, чем у учителей

© Служба новостей «URA.RU»
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Такси. Тюмень, такси, taxi
Женщинам-водителям предлагают зарплату в 90 тысяч рублей Фото:

В Новом Уренгое (ЯНАО) ищут женщин-таксистов без опыта работы с зарплатой в 90 тысяч рублей. От работниц требуется только паспорт и водительские права, говорится на площадке «Авито».

«Требуется водитель-женщина без опыта. Зарплата 90 500 рублей. Кроме паспорта и прав от вас ничего не требуется!» — говорится в объявлении в разделе «Работа».

Со своей стороны работодатель гарантирует доход от четырех тысяч рублей за смену. Работать можно как на своем авто, так и брать в аренду. Также работницы могут сами выстраивать график работы и выбирать время.

При этом в окружном банке вакансий размещена вакансия преподавателя технологии для мальчиков в Новом Уренгое. Учителю готовы платить от 55 000 до 65 000 рублей.

Ранее сообщалось, что в округе продавцу пива готовы платить больше, чем учителю географии. Так, зарплата продавца составляет от 60 тысяч рублей, а преподавателя от 48 тысяч.

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В Новом Уренгое (ЯНАО) ищут женщин-таксистов без опыта работы с зарплатой в 90 тысяч рублей. От работниц требуется только паспорт и водительские права, говорится на площадке «Авито». «Требуется водитель-женщина без опыта. Зарплата 90 500 рублей. Кроме паспорта и прав от вас ничего не требуется!» — говорится в объявлении в разделе «Работа». Со своей стороны работодатель гарантирует доход от четырех тысяч рублей за смену. Работать можно как на своем авто, так и брать в аренду. Также работницы могут сами выстраивать график работы и выбирать время. При этом в окружном банке вакансий размещена вакансия преподавателя технологии для мальчиков в Новом Уренгое. Учителю готовы платить от 55 000 до 65 000 рублей. Ранее сообщалось, что в округе продавцу пива готовы платить больше, чем учителю географии. Так, зарплата продавца составляет от 60 тысяч рублей, а преподавателя от 48 тысяч.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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