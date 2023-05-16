В Тюмени ожидается 17-градусный температурный перепад

Выходные дни будут самыми теплыми за всю неделю
В Тюмени на этой неделе ожидается сильный температурный перепад. Об этом сообщается на сайте Gismeteo.ru.
«Погода в Тюмени 20 мая — плюс семь градусов ночью, + 24 днем», — говорится в прогнозе. При этом с каждым днем температура воздуха будет подниматься все выше.
Теплые погоды — до 28 градусов — в Тюмени прогнозируются до 23 мая. После ожидаются дожди и температура воздуха около +20 градусов.
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