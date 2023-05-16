16 мая 2023

В Тюмени ожидается 17-градусный температурный перепад

© Служба новостей «URA.RU»
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Выходные дни будут самыми теплыми за всю неделю Фото:

В Тюмени на этой неделе ожидается сильный температурный перепад. Об этом сообщается на сайте Gismeteo.ru.

«Погода в Тюмени 20 мая — плюс семь градусов ночью, + 24 днем», — говорится в прогнозе. При этом с каждым днем температура воздуха будет подниматься все выше.

Теплые погоды — до 28 градусов — в Тюмени прогнозируются до 23 мая. После ожидаются дожди и температура воздуха около +20 градусов.

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В Тюмени на этой неделе ожидается сильный температурный перепад. Об этом сообщается на сайте Gismeteo.ru. «Погода в Тюмени 20 мая — плюс семь градусов ночью, + 24 днем», — говорится в прогнозе. При этом с каждым днем температура воздуха будет подниматься все выше. Теплые погоды — до 28 градусов — в Тюмени прогнозируются до 23 мая. После ожидаются дожди и температура воздуха около +20 градусов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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