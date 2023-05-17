В ЯНАО начальнику цеха вышкостроения готовы предоставить бронь от мобилизации

18 мая 2023 в 07:45 Размер текста - 17 +

Соискатель должен иметь соответствующий опыт не менее пяти лет Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU На Семаковское газовое месторождение, расположенное в Тазовском районе (ЯНАО), требуется начальник цеха вышкостроения. Работодатель готов платить сотруднику более 426 тысяч рублей за вахту и предоставить бронь от мобилизации. Информация размещена на портале HH.RU. «ООО Многопрофильная Компания „ТрансТехСТрой“ приглашает на работу начальника цеха вышкостроения для организации вышкомонтажных работ на Семаковском газовом месторождении, Тазовский район, ЯНАО. Условия: бронирование от мобилизации. Вахта 45/45, зарплата 426 649 рублей на руки», — сообщается в объявлении на портале. Уточняется, что соискатель должен иметь опыт работы не менее пяти лет в области управления производством в нефтяной и газовой промышленности и опыт руководства в сфере вышкомонтажных работ. Компания предоставляет официальное трудоустройство, ДМС после второй вахты, питание и проживание за счет работодателя. Ранее URA.RU сообщало, что клиника в Губкинском (ЯНАО) ищет стоматологов на зарплату до 400 тысяч рублей. Компания готова оплатить обучение сотрудников за рубежом и проживание для иногородних.

На Семаковское газовое месторождение, расположенное в Тазовском районе (ЯНАО), требуется начальник цеха вышкостроения. Работодатель готов платить сотруднику более 426 тысяч рублей за вахту и предоставить бронь от мобилизации. Информация размещена на портале HH.RU. «ООО Многопрофильная Компания „ТрансТехСТрой“ приглашает на работу начальника цеха вышкостроения для организации вышкомонтажных работ на Семаковском газовом месторождении, Тазовский район, ЯНАО. Условия: бронирование от мобилизации. Вахта 45/45, зарплата 426 649 рублей на руки», — сообщается в объявлении на портале. Уточняется, что соискатель должен иметь опыт работы не менее пяти лет в области управления производством в нефтяной и газовой промышленности и опыт руководства в сфере вышкомонтажных работ. Компания предоставляет официальное трудоустройство, ДМС после второй вахты, питание и проживание за счет работодателя. Ранее URA.RU сообщало, что клиника в Губкинском (ЯНАО) ищет стоматологов на зарплату до 400 тысяч рублей. Компания готова оплатить обучение сотрудников за рубежом и проживание для иногородних.