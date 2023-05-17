В ЯНАО продают типографию с уникальным оборудованием за 9 миллионов. Фото

18 мая 2023 в 13:17 Размер текста - 17 +

Бизнесмен продает типографию с уникальным оборудованием Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Новом Уренгое (ЯНАО) продают действующую типографию с уникальным оборудованием. Продавец готов отдать бизнес за 9 000 000 рублей, говорится на площадке «Авито». «Типография „GiraFFe“ продается! Стабильный бизнес с хорошей базой клиентов! Оборудование и материалы от ведущих производителей! Поставлено уникальное для Нового Уренгоя оборудование для печати на темных тканях, коже, бумвиниле и прочих материалах полноцветных изображений. Цена 9 000 000 рублей», — сказано в объявлении в разделе «Готовый бизнес». Продавец вместе с типографией передает информацию о всех контрагентах, поставщиках и другие корпоративные данные. Также возможен торг с потенциальным покупателем. Продажа в связи с переездом в другой город. «В планах приобрести планшетный УФ-принтер, если успею, то цена вырастет еще на 1,5-2 миллиона рублей», — предупредил владелец. Ранее сообщалось, что в Новом Уренгое продают действующий магазин спецодежды. Предприниматель предлагает купить бизнес за 20 миллионов рублей. Оборудование в типографии Авито Помещение в типографии Авито

В Новом Уренгое (ЯНАО) продают действующую типографию с уникальным оборудованием. Продавец готов отдать бизнес за 9 000 000 рублей, говорится на площадке «Авито». «Типография „GiraFFe“ продается! Стабильный бизнес с хорошей базой клиентов! Оборудование и материалы от ведущих производителей! Поставлено уникальное для Нового Уренгоя оборудование для печати на темных тканях, коже, бумвиниле и прочих материалах полноцветных изображений. Цена 9 000 000 рублей», — сказано в объявлении в разделе «Готовый бизнес». Продавец вместе с типографией передает информацию о всех контрагентах, поставщиках и другие корпоративные данные. Также возможен торг с потенциальным покупателем. Продажа в связи с переездом в другой город. «В планах приобрести планшетный УФ-принтер, если успею, то цена вырастет еще на 1,5-2 миллиона рублей», — предупредил владелец. Ранее сообщалось, что в Новом Уренгое продают действующий магазин спецодежды. Предприниматель предлагает купить бизнес за 20 миллионов рублей.