17 мая 2023
16 мая 2023

В ЯНАО продают типографию с уникальным оборудованием за 9 миллионов. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Бизнесмен продает типографию с уникальным оборудованием Фото:

В Новом Уренгое (ЯНАО) продают действующую типографию с уникальным оборудованием. Продавец готов отдать бизнес за 9 000 000 рублей, говорится на площадке «Авито».

«Типография „GiraFFe“ продается! Стабильный бизнес с хорошей базой клиентов! Оборудование и материалы от ведущих производителей! Поставлено уникальное для Нового Уренгоя оборудование для печати на темных тканях, коже, бумвиниле и прочих материалах полноцветных изображений. Цена 9 000 000 рублей», — сказано в объявлении в разделе «Готовый бизнес».

Продавец вместе с типографией передает информацию о всех контрагентах, поставщиках и другие корпоративные данные. Также возможен торг с потенциальным покупателем. Продажа в связи с переездом в другой город. «В планах приобрести планшетный УФ-принтер, если успею, то цена вырастет еще на 1,5-2 миллиона рублей», — предупредил владелец.

Ранее сообщалось, что в Новом Уренгое продают действующий магазин спецодежды. Предприниматель предлагает купить бизнес за 20 миллионов рублей.

Оборудование в типографии
Оборудование в типографии
Помещение в типографии
Помещение в типографии

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В Новом Уренгое (ЯНАО) продают действующую типографию с уникальным оборудованием. Продавец готов отдать бизнес за 9 000 000 рублей, говорится на площадке «Авито». «Типография „GiraFFe“ продается! Стабильный бизнес с хорошей базой клиентов! Оборудование и материалы от ведущих производителей! Поставлено уникальное для Нового Уренгоя оборудование для печати на темных тканях, коже, бумвиниле и прочих материалах полноцветных изображений. Цена 9 000 000 рублей», — сказано в объявлении в разделе «Готовый бизнес». Продавец вместе с типографией передает информацию о всех контрагентах, поставщиках и другие корпоративные данные. Также возможен торг с потенциальным покупателем. Продажа в связи с переездом в другой город. «В планах приобрести планшетный УФ-принтер, если успею, то цена вырастет еще на 1,5-2 миллиона рублей», — предупредил владелец. Ранее сообщалось, что в Новом Уренгое продают действующий магазин спецодежды. Предприниматель предлагает купить бизнес за 20 миллионов рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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