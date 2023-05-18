В ЯНАО пожаловались на полицейских, которые не стали разбираться с нападением собаки на ребенка

19 мая 2023 в 11:55 Размер текста - 17 +

Ямалец пожаловался, что правоохранители не стали разбираться с нападением собаки на ребенка Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Житель села Аксарка Приуральского района ЯНАО пожаловался на бездействие правоохранителей, которые не стали разбираться с нападением собаки на ребенка. Об этом в своем telegram-канале рассказал депутат Тюменской облдумы от ЯНАО Иван Вершинин. «Получил обращение из Аксарки с жалобой на бездействие сотрудников правопорядка. Со слов обратившегося ямальца, его дочь укусила собака на улице родного поселка. Семья сразу обратилась за помощью, зафиксировали все травмы. Однако, со слов обратившегося, сотрудники органов правопорядка нарушений прав граждан по обращению не нашли», — пишет депутат. Со своей стороны Вершинин обратился к правоохранительным органам и представителям органов власти для решения ситуации. «Дочери были назначены прививки от бешенства. Рана была рваная и глубокая. Почему такое равнодушие со стороны органов? Получается, наши дети беззащитны от агрессивных собак?» — приводит слова ямальца депутат. Агентство направило запрос в окружное управление МВД. Ответ готовится. Ранее сообщалось, что в Надыме стая собак покусала ребенка. По словам матери, у ребенка теперь остался страх на всю жизнь.

Житель села Аксарка Приуральского района ЯНАО пожаловался на бездействие правоохранителей, которые не стали разбираться с нападением собаки на ребенка. Об этом в своем telegram-канале рассказал депутат Тюменской облдумы от ЯНАО Иван Вершинин. «Получил обращение из Аксарки с жалобой на бездействие сотрудников правопорядка. Со слов обратившегося ямальца, его дочь укусила собака на улице родного поселка. Семья сразу обратилась за помощью, зафиксировали все травмы. Однако, со слов обратившегося, сотрудники органов правопорядка нарушений прав граждан по обращению не нашли», — пишет депутат. Со своей стороны Вершинин обратился к правоохранительным органам и представителям органов власти для решения ситуации. «Дочери были назначены прививки от бешенства. Рана была рваная и глубокая. Почему такое равнодушие со стороны органов? Получается, наши дети беззащитны от агрессивных собак?» — приводит слова ямальца депутат. Агентство направило запрос в окружное управление МВД. Ответ готовится. Ранее сообщалось, что в Надыме стая собак покусала ребенка. По словам матери, у ребенка теперь остался страх на всю жизнь.