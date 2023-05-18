Моор заручился поддержкой ЕР перед выборами губернатора

19 мая 2023 в 20:15 Размер текста - 17 +

Единым кандидатом от партии Моор может стать уже 23 мая Фото: Сергей Русанов © URA.RU Тюменский губернатор заручился поддержкой «Единой России» на внутрипартийных праймериз, который прошли в Тюмени 19 мая. Об этом с места событий передает корреспондент URA.RU. «На мероприятии однопартийцы поддержали участие Моора в праймериз в качестве кандидата в губернаторы», — сообщил журналист. По информации реготделения ЕР, единым кандидатом от партии Моор может стать 23 мая на региональной партконференции, где единороссы проведут тайное голосование. Конкурентами действующего губернатора выступают депутаты Тюменской облдумы Владимир Фомин и Владимир Пушкарев. Ранее Моор озвучил главный пункт своей предвыборной программы. Кандидатуру тюменского губернатора также поддержал уральский полпред Владимир Якушев.

Тюменский губернатор заручился поддержкой «Единой России» на внутрипартийных праймериз, который прошли в Тюмени 19 мая. Об этом с места событий передает корреспондент URA.RU. «На мероприятии однопартийцы поддержали участие Моора в праймериз в качестве кандидата в губернаторы», — сообщил журналист. По информации реготделения ЕР, единым кандидатом от партии Моор может стать 23 мая на региональной партконференции, где единороссы проведут тайное голосование. Конкурентами действующего губернатора выступают депутаты Тюменской облдумы Владимир Фомин и Владимир Пушкарев. Ранее Моор озвучил главный пункт своей предвыборной программы. Кандидатуру тюменского губернатора также поддержал уральский полпред Владимир Якушев.