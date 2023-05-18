Тюменский губернатор Моор озвучил основу предвыборной программы

Тюменский губернатор Моор: главный пункт предвыборной кампании — семья и семейные ценности

19 мая 2023 в 19:15 Размер текста - 17 +

Александр Моор отметил успехи в демографии в Тюменской области Фото: Сергей Русанов © URA.RU Губернатор Тюменской области Александр Моор назвал главными пунктами предвыборной кампании семью и семейные ценности. С таким заявлением выступил глава региона на праймериз ЕР в Тюмени. «Главный ее [предвыборной кампании] пункт — это семья и семейные ценности», — передает слова Моора корреспондент URA.RU. Кроме того, губернатор региона отметил успехи в демографии в Тюменской области — именно за это его 11 мая хвалил президент РФ Владимир Путин. Кроме того, глава региона, как и раньше на праймериз в ХМАО и ЯНАО, отметил эффективность сотрудничества с северными округами. Он поблагодарил губернатора ХМАО Наталью Комарову и главу ЯНАО Дмитрия Артюхова. Ранее URA.RU писало, что губернатор Тюменской области заручился поддержкой партийного актива «Единой России» ХМАО на предварительном голосовании ЕР во время партийной встречи в Ханты-Мансийске. Также Моор в Новом Уренгое (ЯНАО) на встрече кандидатов праймериз с ямальским партактивом «Единой России» пообещал сохранить хорошие отношения Тюменской области с ХМАО и ЯНАО.

Губернатор Тюменской области Александр Моор назвал главными пунктами предвыборной кампании семью и семейные ценности. С таким заявлением выступил глава региона на праймериз ЕР в Тюмени. «Главный ее [предвыборной кампании] пункт — это семья и семейные ценности», — передает слова Моора корреспондент URA.RU. Кроме того, губернатор региона отметил успехи в демографии в Тюменской области — именно за это его 11 мая хвалил президент РФ Владимир Путин. Кроме того, глава региона, как и раньше на праймериз в ХМАО и ЯНАО, отметил эффективность сотрудничества с северными округами. Он поблагодарил губернатора ХМАО Наталью Комарову и главу ЯНАО Дмитрия Артюхова. Ранее URA.RU писало, что губернатор Тюменской области заручился поддержкой партийного актива «Единой России» ХМАО на предварительном голосовании ЕР во время партийной встречи в Ханты-Мансийске. Также Моор в Новом Уренгое (ЯНАО) на встрече кандидатов праймериз с ямальским партактивом «Единой России» пообещал сохранить хорошие отношения Тюменской области с ХМАО и ЯНАО.