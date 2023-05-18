Тюменский губернатор Моор озвучил основу предвыборной программы

Губернатор Тюменской области Александр Моор назвал главными пунктами предвыборной кампании семью и семейные ценности. С таким заявлением выступил глава региона на праймериз ЕР в Тюмени.
«Главный ее [предвыборной кампании] пункт — это семья и семейные ценности», — передает слова Моора корреспондент URA.RU. Кроме того, губернатор региона отметил успехи в демографии в Тюменской области — именно за это его 11 мая хвалил президент РФ Владимир Путин.
Кроме того, глава региона, как и раньше на праймериз в ХМАО и ЯНАО, отметил эффективность сотрудничества с северными округами. Он поблагодарил губернатора ХМАО Наталью Комарову и главу ЯНАО Дмитрия Артюхова.
Ранее URA.RU писало, что губернатор Тюменской области заручился поддержкой партийного актива «Единой России» ХМАО на предварительном голосовании ЕР во время партийной встречи в Ханты-Мансийске. Также Моор в Новом Уренгое (ЯНАО) на встрече кандидатов праймериз с ямальским партактивом «Единой России» пообещал сохранить хорошие отношения Тюменской области с ХМАО и ЯНАО.
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