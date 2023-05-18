18 мая 2023

В Тюменской области пропала женщина

© Служба новостей «URA.RU»
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Одежда, в которой пропавшая выходила из дома не установлена Фото:

В селе Раздолье Армизонского района (Тюменская область) 4 мая пропала женщина. Об этом сообщает в соцсетях поисковый отряд «Белая сова — Тюмень».

«Внимание! Пропал человек! Богданова Надежда Васильевна 1979 г. р. Ушла из дома в с. Раздолье Армизонского района, и до настоящего времени ее местонахождения не установлено», — говорится в ориентировке.

Пропавшая среднего телосложения, 180 сантиметров ростом. Во что была одета Богданова не установлено. Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о местонахождении женщины просят обращаться в полицию: 02/102. Или звонить волонтерам поискового отряда «Белая Сова — Тюмень» по номеру: 8-932-32-39-911.

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В селе Раздолье Армизонского района (Тюменская область) 4 мая пропала женщина. Об этом сообщает в соцсетях поисковый отряд «Белая сова — Тюмень». «Внимание! Пропал человек! Богданова Надежда Васильевна 1979 г. р. Ушла из дома в с. Раздолье Армизонского района, и до настоящего времени ее местонахождения не установлено», — говорится в ориентировке. Пропавшая среднего телосложения, 180 сантиметров ростом. Во что была одета Богданова не установлено. Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о местонахождении женщины просят обращаться в полицию: 02/102. Или звонить волонтерам поискового отряда «Белая Сова — Тюмень» по номеру: 8-932-32-39-911.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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