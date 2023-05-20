20 мая 2023
19 мая 2023
18 мая 2023

В районе ЯНАО установят мемориал героям СВО

© Служба новостей «URA.RU»
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Новый Уренгой — Сеяха — Яр-Сале - командировка Кобылкина, яр сале
Власти Яр-Сале планируют установить мемориал героям СВО Фото:

Власти Ямальского района ЯНАО планируют установить мемориал героям специальной военной операции. Заявка на проведение электронного аукциона опубликована на сайте «Госзакупки».

«Выполнение работ по капитальному ремонту мемориала на площади Победы и установки мемориала СВО в селе Яр-Сале. Начальная цена — 3 миллиона 522 тысячи рублей», — сообщается на портале в заявке, опубликованной администрацией Ямальского района.

Ранее URA.RU рассказало, что предприниматель из Ноябрьска озвучил предложение увековечить память бойцов, выполняющих задачи спецоперации. А в Надыме в 2022 году установили памятник «Защитникам Донбасса».

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Власти Ямальского района ЯНАО планируют установить мемориал героям специальной военной операции. Заявка на проведение электронного аукциона опубликована на сайте «Госзакупки». «Выполнение работ по капитальному ремонту мемориала на площади Победы и установки мемориала СВО в селе Яр-Сале. Начальная цена — 3 миллиона 522 тысячи рублей», — сообщается на портале в заявке, опубликованной администрацией Ямальского района. Ранее URA.RU рассказало, что предприниматель из Ноябрьска озвучил предложение увековечить память бойцов, выполняющих задачи спецоперации. А в Надыме в 2022 году установили памятник «Защитникам Донбасса».
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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