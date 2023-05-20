В районе ЯНАО установят мемориал героям СВО

Власти Яр-Сале планируют установить мемориал героям СВО
Власти Ямальского района ЯНАО планируют установить мемориал героям специальной военной операции. Заявка на проведение электронного аукциона опубликована на сайте «Госзакупки».
«Выполнение работ по капитальному ремонту мемориала на площади Победы и установки мемориала СВО в селе Яр-Сале. Начальная цена — 3 миллиона 522 тысячи рублей», — сообщается на портале в заявке, опубликованной администрацией Ямальского района.
Ранее URA.RU рассказало, что предприниматель из Ноябрьска озвучил предложение увековечить память бойцов, выполняющих задачи спецоперации. А в Надыме в 2022 году установили памятник «Защитникам Донбасса».
Главные новости ЯНАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.
Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!