В Тюменской области при пожаре погиб мужчина

К тушению пожара были привлечены 11 человек и четыре единицы техники Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В деревне Одино (Тюменская область) 22 мая загорелся деревянный дом. Об этом сообщает telegram-канал МЧС Тюменской области. При пожаре погиб мужчина.

«На момент прибытия первого подразделения пожарной охраны наблюдалось горение квартиры по всей площади и надворных построек на площади 21 квадратный метр. К сожалению, на пожаре погиб мужчина 1973 года рождения», — сообщает ведомство.

Сообщение о пожаре поступило 22 мая в 17:52. К тушению были привлечены 11 человек и четыре единицы техники. Предварительно, причина возгорания — неосторожное обращение с огнем.

Ранее В Тюменской области при пожаре погиб ребенок. Трагедия произошла в селе Уват. Причиной пожара стал «аварийный режим работы акустической колонки».