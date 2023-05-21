21 мая 2023

В Тюменской области при пожаре погиб мужчина

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Пожар. Тюмень, пожар, огонь, тушение пожара, пожарный
К тушению пожара были привлечены 11 человек и четыре единицы техники Фото:

В деревне Одино (Тюменская область) 22 мая загорелся деревянный дом. Об этом сообщает telegram-канал МЧС Тюменской области. При пожаре погиб мужчина.

«На момент прибытия первого подразделения пожарной охраны наблюдалось горение квартиры по всей площади и надворных построек на площади 21 квадратный метр. К сожалению, на пожаре погиб мужчина 1973 года рождения», — сообщает ведомство.

Сообщение о пожаре поступило 22 мая в 17:52. К тушению были привлечены 11 человек и четыре единицы техники. Предварительно, причина возгорания — неосторожное обращение с огнем.

Ранее В Тюменской области при пожаре погиб ребенок. Трагедия произошла в селе Уват. Причиной пожара стал «аварийный режим работы акустической колонки».

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В деревне Одино (Тюменская область) 22 мая загорелся деревянный дом. Об этом сообщает telegram-канал МЧС Тюменской области. При пожаре погиб мужчина. «На момент прибытия первого подразделения пожарной охраны наблюдалось горение квартиры по всей площади и надворных построек на площади 21 квадратный метр. К сожалению, на пожаре погиб мужчина 1973 года рождения», — сообщает ведомство. Сообщение о пожаре поступило 22 мая в 17:52. К тушению были привлечены 11 человек и четыре единицы техники. Предварительно, причина возгорания — неосторожное обращение с огнем. Ранее В Тюменской области при пожаре погиб ребенок. Трагедия произошла в селе Уват. Причиной пожара стал «аварийный режим работы акустической колонки».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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