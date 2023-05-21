Руководитель в больнице ЯНАО незаконно расторг многомиллионный контракт с прачечной

Предпринимателя незаконно отстранили от исполнения государственного контракта по стирке и дезинфекции белья Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Руководитель контрактной службы в больнице Салехарда (ЯНАО) незаконно расторг многомиллионный контракт с предпринимателем, который выиграл торги на аукционе. По информации окружной прокуратуры, бизнесмену также незаконно выставили штраф на сумму больше 13 миллионов рублей.

«Используя сфабрикованные документы, обвиняемая, действуя по доверенности от имени госучреждения здравоохранения, принял решение об одностороннем расторжении контракта. Не дожидаясь вступления своего решения в силу, должностное лицо заключило контракт с другим предпринимателем, в чьих интересах изначально и действовало. В результате незаконных действий должностного лица предпринимателю причинен крупный имущественный ущерб, поскольку он понес значительные расходы на приобретение необходимого для оказания услуг по контракту оборудования на сумму свыше 10 миллионов рублей, учреждением ему незаконно выставлены штрафные санкции на сумму свыше 13 миллионов рублей, а кроме того он лишился дохода от исполнения контракта на сумму почти в 45 миллионов рублей», — говорится в сообщении.

Предприниматель должен был предоставлять медучреждению услуги по стирке и дезинфекции белья. Однако руководитель контрактной службы устроил проверку бизнесмену, тем самым препятствуя его работе. Также в отношении предпринимателя подготовили претензии о качестве предоставляемых услуг и акты по неподтвержденным нарушениям.

Ранее сообщалось, что главврач окружной больницы игнорировал нарушения подчиненных. Ситуация была аналогичной — представители больницы незаконно расторгли договор по оказанию прачечных услуг.