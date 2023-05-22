Хирург объяснил, чем опасна большая силиконовая грудь

Хирург Молотков: большая силиконовая грудь приводит к дополнительной нагрузке на позвоночник
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Многие женщины специально уменьшают размер груди, отметил Никита Молотков Фото:

Большая силиконовая грудь может навредить организму женщины. У нее может нарушиться чувствительность молочных желез, а позвоночник будет испытывать большую нагрузку. Все минусы грудных имплантов большого объема прокомментировал пластический хирург сети клиник «Семейная» Никита Молотков.

«Нужно понимать, что чем больше имплант, тем больший объем полости под него должен создать пластический хирург во время операции. А это, несомненно, ведет к большой травме, что впоследствии увеличивает риск послеоперационных осложнений, а также может привести к нарушению чувствительности молочных желез», — рассказал Никита Молотков, его слова приводит «Газета.Ru».

Он также подчеркнул, что большая силиконовая грудь создает дополнительную нагрузку на позвоночник. Таким образом у женщины нарушается осанка. В долгосрочной перспективе у нее может образоваться межпозвоночная грыжа. Из-за всех этих минусов женщины с большой грудью, которая досталась им от природы, думают об ее уменьшении, подчеркнул Молотков.

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Большая силиконовая грудь может навредить организму женщины. У нее может нарушиться чувствительность молочных желез, а позвоночник будет испытывать большую нагрузку. Все минусы грудных имплантов большого объема прокомментировал пластический хирург сети клиник «Семейная» Никита Молотков. «Нужно понимать, что чем больше имплант, тем больший объем полости под него должен создать пластический хирург во время операции. А это, несомненно, ведет к большой травме, что впоследствии увеличивает риск послеоперационных осложнений, а также может привести к нарушению чувствительности молочных желез», — рассказал Никита Молотков, его слова приводит «Газета.Ru». Он также подчеркнул, что большая силиконовая грудь создает дополнительную нагрузку на позвоночник. Таким образом у женщины нарушается осанка. В долгосрочной перспективе у нее может образоваться межпозвоночная грыжа. Из-за всех этих минусов женщины с большой грудью, которая досталась им от природы, думают об ее уменьшении, подчеркнул Молотков.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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