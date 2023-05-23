Осужденного за убийства лидера курганской банды хотят вернуть в колонию

Члена курганской банды хотят вернуть в колонию Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Одному из лидеров шадринской банды (Курганская область) Дмитрию Прямоносову, осужденному за убийства, прокуратура просит отменить наказание в виде принудительных работ и вернуть его в колонию. Данные появились в системе ГАС «Правосудие».

«Уголовные дела — кассация. Прямоносов Дмитрий Михайлович. О замене наказания в виде лишения свободы принудительными работами», — говорится в картотеке Седьмого кассационного суда. Признанному виновным в убийстве двух и более человек, а также в создании и руководстве бандой в целях нападения на людей Прямоносову ранее заменили остаток срока в колонии принудительными работами.

В прокуратуре области URA.RU данную информацию подтвердили. В ведомстве сообщили, что кассационный суд принял жалобу. Согласно картотеке, ее будут рассматривать с истребованием дела для изучения.

За многочисленные преступления, совершенные в конце 90-х и начале нулевых годов в составе банды Станислава Черепахи, Прямоносова приговорили к 21 году 11 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима. Самым громким преступлением Прямоносова и его подельников является расстрел на трассе директора шадринского пивзавода Константина Бочарова с женой и водителем в марте 2001 года.

Ранее URA.RU сообщало, что члену шадринской банды удовлетворили ходатайство о замене срока в колонии принудительными работами. Готовность Прямоносова к смене вида наказания подтвердили сотрудники колонии.