22 мая 2023
21 мая 2023

В ЯНАО продают столетнее пианино за 2,5 млн рублей. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Музей Мамина-Сибиряка. Екатеринбург, пианино
В Новом Уренгое за миллионы продают старинное пианино Фото:

В Новом Уренгое (ЯНАО) продают старинное пианино торговой марки W.Hoffmann за 2 500 500 рублей. Об этом говорится на сайте «Авито».

«Пианино старинное за 2 500 500 рублей. Серийный номер на задней стене и внутри», — пишет продавец.

Согласно серийному номеру на инструменте, фортепиано больше ста лет. По информации сайта «ПианоПро», оно было изготовлено в 1912 году. Агентство попыталась связаться с продавцом. На звонок корреспондента на момент публикации не ответили.

Старинное пианино
Старинное пианино
Пианино
Пианино
Старинное пианино
Старинное пианино

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В Новом Уренгое (ЯНАО) продают старинное пианино торговой марки W.Hoffmann за 2 500 500 рублей. Об этом говорится на сайте «Авито». «Пианино старинное за 2 500 500 рублей. Серийный номер на задней стене и внутри», — пишет продавец. Согласно серийному номеру на инструменте, фортепиано больше ста лет. По информации сайта «ПианоПро», оно было изготовлено в 1912 году. Агентство попыталась связаться с продавцом. На звонок корреспондента на момент публикации не ответили.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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