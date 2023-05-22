В ЯНАО продают столетнее пианино за 2,5 млн рублей. Фото

23 мая 2023 в 18:12 Размер текста - 17 +

В Новом Уренгое за миллионы продают старинное пианино Фото: Александр Мамаев © URA.RU В Новом Уренгое (ЯНАО) продают старинное пианино торговой марки W.Hoffmann за 2 500 500 рублей. Об этом говорится на сайте «Авито». «Пианино старинное за 2 500 500 рублей. Серийный номер на задней стене и внутри», — пишет продавец. Согласно серийному номеру на инструменте, фортепиано больше ста лет. По информации сайта «ПианоПро», оно было изготовлено в 1912 году. Агентство попыталась связаться с продавцом. На звонок корреспондента на момент публикации не ответили. Старинное пианино Сайт «Авито» Пианино Сайт «Авито» Старинное пианино Сайт «Авито»

В Новом Уренгое (ЯНАО) продают старинное пианино торговой марки W.Hoffmann за 2 500 500 рублей. Об этом говорится на сайте «Авито». «Пианино старинное за 2 500 500 рублей. Серийный номер на задней стене и внутри», — пишет продавец. Согласно серийному номеру на инструменте, фортепиано больше ста лет. По информации сайта «ПианоПро», оно было изготовлено в 1912 году. Агентство попыталась связаться с продавцом. На звонок корреспондента на момент публикации не ответили.