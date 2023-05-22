В Новом Уренгое за миллионы продают старинное пианино
В Новом Уренгое (ЯНАО) продают старинное пианино торговой марки W.Hoffmann за 2 500 500 рублей. Об этом говорится на сайте «Авито».
«Пианино старинное за 2 500 500 рублей. Серийный номер на задней стене и внутри», — пишет продавец.
Согласно серийному номеру на инструменте, фортепиано больше ста лет. По информации сайта «ПианоПро», оно было изготовлено в 1912 году. Агентство попыталась связаться с продавцом. На звонок корреспондента на момент публикации не ответили.
Старинное пианино
Пианино
Старинное пианино
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