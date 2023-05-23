Загрязнение воздуха в Тюмени почти в пять раз превысило норму

24 мая 2023 в 13:35 Размер текста - 17 +

В ряде районов города жители наблюдают смог и чувствуют запах гари (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU Содержание вредных частиц в воздухе Тюмени превышено в 4,8 раза. Об этом сообщает сервис по мониторингу качества воздуха IQAir. «Концентрация PM2.5 (частицы сажи, металлов и прочего — прим. URA.RU) в Тюмени сейчас в 4.8 раза выше рекомендуемого ВОЗ среднегодового значения качества воздуха. Уровень загрязнения атмосферы — средний», — сообщает IQAir. По прогнозам сервиса такой же уровень вредности сохранится в столице Тюменской области в ближайшие два дня. Чувствительным группам граждан рекомендуют носить на улице маски, закрывать окна и не заниматься спортом на улице. По данным департамента лесного комплекса Тюменской области, по состоянию на утро 24 мая в регионе действовали 12 лесных пожаров. Гражданам по-прежнему запрещено посещать леса, природные водоемы, разводить открытый огонь.

Содержание вредных частиц в воздухе Тюмени превышено в 4,8 раза. Об этом сообщает сервис по мониторингу качества воздуха IQAir. «Концентрация PM2.5 (частицы сажи, металлов и прочего — прим. URA.RU) в Тюмени сейчас в 4.8 раза выше рекомендуемого ВОЗ среднегодового значения качества воздуха. Уровень загрязнения атмосферы — средний», — сообщает IQAir. По прогнозам сервиса такой же уровень вредности сохранится в столице Тюменской области в ближайшие два дня. Чувствительным группам граждан рекомендуют носить на улице маски, закрывать окна и не заниматься спортом на улице. По данным департамента лесного комплекса Тюменской области, по состоянию на утро 24 мая в регионе действовали 12 лесных пожаров. Гражданам по-прежнему запрещено посещать леса, природные водоемы, разводить открытый огонь.