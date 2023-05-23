Загрязнение воздуха в Тюмени почти в пять раз превысило норму

Содержание вредных частиц в воздухе Тюмени превышено в 4,8 раза. Об этом сообщает сервис по мониторингу качества воздуха IQAir.
«Концентрация PM2.5 (частицы сажи, металлов и прочего — прим. URA.RU) в Тюмени сейчас в 4.8 раза выше рекомендуемого ВОЗ среднегодового значения качества воздуха. Уровень загрязнения атмосферы — средний», — сообщает IQAir.
По прогнозам сервиса такой же уровень вредности сохранится в столице Тюменской области в ближайшие два дня. Чувствительным группам граждан рекомендуют носить на улице маски, закрывать окна и не заниматься спортом на улице.
По данным департамента лесного комплекса Тюменской области, по состоянию на утро 24 мая в регионе действовали 12 лесных пожаров. Гражданам по-прежнему запрещено посещать леса, природные водоемы, разводить открытый огонь.
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