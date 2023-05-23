23 мая 2023

Загрязнение воздуха в Тюмени почти в пять раз превысило норму

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Смог в городе. Тюмень, дым, смог, смог в городе, смог в тюмени, дым в городе
В ряде районов города жители наблюдают смог и чувствуют запах гари (архивное фото) Фото:

Содержание вредных частиц в воздухе Тюмени превышено в 4,8 раза. Об этом сообщает сервис по мониторингу качества воздуха IQAir.

«Концентрация PM2.5 (частицы сажи, металлов и прочего — прим. URA.RU) в Тюмени сейчас в 4.8 раза выше рекомендуемого ВОЗ среднегодового значения качества воздуха. Уровень загрязнения атмосферы — средний», — сообщает IQAir.

По прогнозам сервиса такой же уровень вредности сохранится в столице Тюменской области в ближайшие два дня. Чувствительным группам граждан рекомендуют носить на улице маски, закрывать окна и не заниматься спортом на улице.

По данным департамента лесного комплекса Тюменской области, по состоянию на утро 24 мая в регионе действовали 12 лесных пожаров. Гражданам по-прежнему запрещено посещать леса, природные водоемы, разводить открытый огонь.

Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Содержание вредных частиц в воздухе Тюмени превышено в 4,8 раза. Об этом сообщает сервис по мониторингу качества воздуха IQAir. «Концентрация PM2.5 (частицы сажи, металлов и прочего — прим. URA.RU) в Тюмени сейчас в 4.8 раза выше рекомендуемого ВОЗ среднегодового значения качества воздуха. Уровень загрязнения атмосферы — средний», — сообщает IQAir. По прогнозам сервиса такой же уровень вредности сохранится в столице Тюменской области в ближайшие два дня. Чувствительным группам граждан рекомендуют носить на улице маски, закрывать окна и не заниматься спортом на улице. По данным департамента лесного комплекса Тюменской области, по состоянию на утро 24 мая в регионе действовали 12 лесных пожаров. Гражданам по-прежнему запрещено посещать леса, природные водоемы, разводить открытый огонь.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...