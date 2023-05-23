Спикер Тюменской облдумы поделился в Совфеде опытом поддержки участников СВО

Участникам СВО и их семьям оказывается около 30 мер поддержки Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Тюменской области оказывается 30 мер поддержки участникам спецоперации РФ на Украине и их семьям. С таким заявлением выступил председатель Тюменской областной думы Фуат Сайфутдинов на заседании Совета Федерации.

«Нам удалось создать прочную нормативную базу по поддержку участников СВО и их семей. Это целый комплекс мер, включающий помимо серьезных финансовых выплат, освобождение от транспортного налога, помощь в обучении, трудоустройстве, социальном обслуживании, уходе за детьми, оздоровлении и многое другое. Всего предусмотрено 30 региональных мер поддержки», — рассказал Сайфутдинов во время выступления.

Ранее URA.RU писало, что в верхней палате Федерального собрания проходят «Дни Тюменской области». Спикер СФ РФ Валентина Матвиенко отметила динамичное развитие Тюменской области и достижение ею высоких показателей сразу в нескольких областях.