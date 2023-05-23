23 мая 2023

Спикер Тюменской облдумы поделился в Совфеде опытом поддержки участников СВО

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Участникам СВО и их семьям оказывается около 30 мер поддержки Фото:

В Тюменской области оказывается 30 мер поддержки участникам спецоперации РФ на Украине и их семьям. С таким заявлением выступил председатель Тюменской областной думы Фуат Сайфутдинов на заседании Совета Федерации.

«Нам удалось создать прочную нормативную базу по поддержку участников СВО и их семей. Это целый комплекс мер, включающий помимо серьезных финансовых выплат, освобождение от транспортного налога, помощь в обучении, трудоустройстве, социальном обслуживании, уходе за детьми, оздоровлении и многое другое. Всего предусмотрено 30 региональных мер поддержки», — рассказал Сайфутдинов во время выступления.

Ранее URA.RU писало, что в верхней палате Федерального собрания проходят «Дни Тюменской области». Спикер СФ РФ Валентина Матвиенко отметила динамичное развитие Тюменской области и достижение ею высоких показателей сразу в нескольких областях.

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В Тюменской области оказывается 30 мер поддержки участникам спецоперации РФ на Украине и их семьям. С таким заявлением выступил председатель Тюменской областной думы Фуат Сайфутдинов на заседании Совета Федерации. «Нам удалось создать прочную нормативную базу по поддержку участников СВО и их семей. Это целый комплекс мер, включающий помимо серьезных финансовых выплат, освобождение от транспортного налога, помощь в обучении, трудоустройстве, социальном обслуживании, уходе за детьми, оздоровлении и многое другое. Всего предусмотрено 30 региональных мер поддержки», — рассказал Сайфутдинов во время выступления. Ранее URA.RU писало, что в верхней палате Федерального собрания проходят «Дни Тюменской области». Спикер СФ РФ Валентина Матвиенко отметила динамичное развитие Тюменской области и достижение ею высоких показателей сразу в нескольких областях.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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