В Новом Уренгое продают квартиру мечты за 27 млн рублей. Фото

25 мая 2023 в 06:39 Размер текста - 17 +

Квартира состоит из 3 спален, кухни-гостиной, гардеробной, 2 санузлов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Новом Уренгое выставлена на продажу элитная трехкомнатная квартира c дизайнерским ремонтом общей площадью 100,2 квадратных метра за 27 млн рублей. Объявление об этом появилось на популярном портале. «Квартира мечты. Ремонт выполнен по дизайн-проекту. Квартира состоит из 3 спален, кухни-гостиной, гардеробной, 2 санузлов. Вся брендовая мебель остается новому собственнику», — говорится в объявлении на сайте Avito. Продавец уточняет, что дом расположен в микрорайоне с развитой инфраструктурой. Двор закрытый, чистый и тихий. Ранее URA.RU рассказывало, что предприниматель из ЯНАО продает тренажерный зал за 10.3 млн рублей. Продавец указал, что готов обменять его на квартиру. Будущему владельцу достанется вся брендовая мебель Avito

В Новом Уренгое выставлена на продажу элитная трехкомнатная квартира c дизайнерским ремонтом общей площадью 100,2 квадратных метра за 27 млн рублей. Объявление об этом появилось на популярном портале. «Квартира мечты. Ремонт выполнен по дизайн-проекту. Квартира состоит из 3 спален, кухни-гостиной, гардеробной, 2 санузлов. Вся брендовая мебель остается новому собственнику», — говорится в объявлении на сайте Avito. Продавец уточняет, что дом расположен в микрорайоне с развитой инфраструктурой. Двор закрытый, чистый и тихий. Ранее URA.RU рассказывало, что предприниматель из ЯНАО продает тренажерный зал за 10.3 млн рублей. Продавец указал, что готов обменять его на квартиру.