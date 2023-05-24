24 мая 2023
23 мая 2023

В Новом Уренгое продают квартиру мечты за 27 млн рублей. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Люстры Свердловской филармонии. Екатеринбург, лампочка, люстра, освещение зала
Квартира состоит из 3 спален, кухни-гостиной, гардеробной, 2 санузлов Фото:

В Новом Уренгое выставлена на продажу элитная трехкомнатная квартира c дизайнерским ремонтом общей площадью 100,2 квадратных метра за 27 млн рублей. Объявление об этом появилось на популярном портале.

«Квартира мечты. Ремонт выполнен по дизайн-проекту. Квартира состоит из 3 спален, кухни-гостиной, гардеробной, 2 санузлов. Вся брендовая мебель остается новому собственнику», — говорится в объявлении на сайте Avito.

Продавец уточняет, что дом расположен в микрорайоне с развитой инфраструктурой. Двор закрытый, чистый и тихий.

Ранее URA.RU рассказывало, что предприниматель из ЯНАО продает тренажерный зал за 10.3 млн рублей. Продавец указал, что готов обменять его на квартиру.

Будущему владельцу достанется вся брендовая мебель
Будущему владельцу достанется вся брендовая мебель

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В Новом Уренгое выставлена на продажу элитная трехкомнатная квартира c дизайнерским ремонтом общей площадью 100,2 квадратных метра за 27 млн рублей. Объявление об этом появилось на популярном портале. «Квартира мечты. Ремонт выполнен по дизайн-проекту. Квартира состоит из 3 спален, кухни-гостиной, гардеробной, 2 санузлов. Вся брендовая мебель остается новому собственнику», — говорится в объявлении на сайте Avito. Продавец уточняет, что дом расположен в микрорайоне с развитой инфраструктурой. Двор закрытый, чистый и тихий. Ранее URA.RU рассказывало, что предприниматель из ЯНАО продает тренажерный зал за 10.3 млн рублей. Продавец указал, что готов обменять его на квартиру.
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© Служба новостей «URA.RU»
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