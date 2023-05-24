В Новом Уренгое выставлена на продажу элитная трехкомнатная квартира c дизайнерским ремонтом общей площадью 100,2 квадратных метра за 27 млн рублей. Объявление об этом появилось на популярном портале.
«Квартира мечты. Ремонт выполнен по дизайн-проекту. Квартира состоит из 3 спален, кухни-гостиной, гардеробной, 2 санузлов. Вся брендовая мебель остается новому собственнику», — говорится в объявлении на сайте Avito.
Продавец уточняет, что дом расположен в микрорайоне с развитой инфраструктурой. Двор закрытый, чистый и тихий.
Ранее URA.RU рассказывало, что предприниматель из ЯНАО продает тренажерный зал за 10.3 млн рублей. Продавец указал, что готов обменять его на квартиру.
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