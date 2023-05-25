Baza: в Белгородской области нашли авиационную бомбу ФАБ-500

25 мая 2023 в 10:36 Размер текста - 17 +

Бомба ФАБ-500 была обнаружена в Белгородской области Фото: Владимир Андреев В Белгородской области была найдена авиационная бомба ФАБ-500. Об этом сообщает telegram-канал Baza. «Неразорвавшаяся авиационная бомба ФАБ-500 обнаружена в селе Калинино Белгородской области», — передает telegram-канал Baza. Утоняется, что бомба была обнаружена вечером 24 мая. Территория вокруг нее оцеплена. По информации Baza, ожидается приезд саперов и взрывотехников. Корреспондент URA.RU отправил запрос в Минобороны для утончения информации. Ответ ожидается.

В Белгородской области была найдена авиационная бомба ФАБ-500. Об этом сообщает telegram-канал Baza. «Неразорвавшаяся авиационная бомба ФАБ-500 обнаружена в селе Калинино Белгородской области», — передает telegram-канал Baza. Утоняется, что бомба была обнаружена вечером 24 мая. Территория вокруг нее оцеплена. По информации Baza, ожидается приезд саперов и взрывотехников. Корреспондент URA.RU отправил запрос в Минобороны для утончения информации. Ответ ожидается.