Baza: в Белгородской области нашли авиационную бомбу ФАБ-500

Бомба ФАБ-500 была обнаружена в Белгородской области
В Белгородской области была найдена авиационная бомба ФАБ-500. Об этом сообщает telegram-канал Baza.
«Неразорвавшаяся авиационная бомба ФАБ-500 обнаружена в селе Калинино Белгородской области», — передает telegram-канал Baza. Утоняется, что бомба была обнаружена вечером 24 мая. Территория вокруг нее оцеплена. По информации Baza, ожидается приезд саперов и взрывотехников.
Корреспондент URA.RU отправил запрос в Минобороны для утончения информации. Ответ ожидается.
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