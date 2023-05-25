Baza: в Белгородской области нашли авиационную бомбу ФАБ-500

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Экспонаты Центрального Музея Военно-Воздушных Сил России в Монино. Московская область, Монино, снаряд, ракета, снаряды, торпеда, бомба
Бомба ФАБ-500 была обнаружена в Белгородской области Фото:

В Белгородской области была найдена авиационная бомба ФАБ-500. Об этом сообщает telegram-канал Baza.

«Неразорвавшаяся авиационная бомба ФАБ-500 обнаружена в селе Калинино Белгородской области», — передает telegram-канал Baza. Утоняется, что бомба была обнаружена вечером 24 мая. Территория вокруг нее оцеплена. По информации Baza, ожидается приезд саперов и взрывотехников.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в Минобороны для утончения информации. Ответ ожидается.

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В Белгородской области была найдена авиационная бомба ФАБ-500. Об этом сообщает telegram-канал Baza. «Неразорвавшаяся авиационная бомба ФАБ-500 обнаружена в селе Калинино Белгородской области», — передает telegram-канал Baza. Утоняется, что бомба была обнаружена вечером 24 мая. Территория вокруг нее оцеплена. По информации Baza, ожидается приезд саперов и взрывотехников. Корреспондент URA.RU отправил запрос в Минобороны для утончения информации. Ответ ожидается.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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