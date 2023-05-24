Путин наградил курганского писателя

25 мая 2023 в 14:00 Размер текста - 17 +

Виктор Потанин (слева) получил награду от президента РФ (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Президент России Владимир Путин наградил писателя из Курганской области Виктора Потанина орденом «За заслуги в культуре и искусстве». Об этом сообщается в официальной группе «Союз писателей России» в социальной сети «ВКонтакте». «Указом Президента России от 24 мая член Высшего творческого совета Союза писателей России, член Приемной комиссии Виктор Федорович Потанин награжден орденом „За заслуги в культуре и искусстве“. Данная награда — достойный подарок к 85-летию писателя», — указано в посте группы. Виктор Потанин является почетным гражданином Курганской области. В Союз писателей он вступил в 1966 году. Среди наград у Потанина: ордена Почета, Дружбы, «Знак Почета». Также курганский писатель носит звание «Заслуженный работник культуры РСФСР.» Ранее URA.RU писало, что Путин наградил курганского чиновника с боевым опытом. Станислав Носков получил правительственную награду «За заслуги перед Отечеством».

Президент России Владимир Путин наградил писателя из Курганской области Виктора Потанина орденом «За заслуги в культуре и искусстве». Об этом сообщается в официальной группе «Союз писателей России» в социальной сети «ВКонтакте». «Указом Президента России от 24 мая член Высшего творческого совета Союза писателей России, член Приемной комиссии Виктор Федорович Потанин награжден орденом „За заслуги в культуре и искусстве“. Данная награда — достойный подарок к 85-летию писателя», — указано в посте группы. Виктор Потанин является почетным гражданином Курганской области. В Союз писателей он вступил в 1966 году. Среди наград у Потанина: ордена Почета, Дружбы, «Знак Почета». Также курганский писатель носит звание «Заслуженный работник культуры РСФСР.» Ранее URA.RU писало, что Путин наградил курганского чиновника с боевым опытом. Станислав Носков получил правительственную награду «За заслуги перед Отечеством».