24 мая 2023

Путин наградил курганского писателя

© Служба новостей «URA.RU»
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Инаугурация главы города. Курган, потанин виктор
Виктор Потанин (слева) получил награду от президента РФ (архивное фото) Фото:

Президент России Владимир Путин наградил писателя из Курганской области Виктора Потанина орденом «За заслуги в культуре и искусстве». Об этом сообщается в официальной группе «Союз писателей России» в социальной сети «ВКонтакте».

«Указом Президента России от 24 мая член Высшего творческого совета Союза писателей России, член Приемной комиссии Виктор Федорович Потанин награжден орденом „За заслуги в культуре и искусстве“. Данная награда — достойный подарок к 85-летию писателя», — указано в посте группы.

Виктор Потанин является почетным гражданином Курганской области. В Союз писателей он вступил в 1966 году. Среди наград у Потанина: ордена Почета, Дружбы, «Знак Почета». Также курганский писатель носит звание «Заслуженный работник культуры РСФСР.»

Ранее URA.RU писало, что Путин наградил курганского чиновника с боевым опытом. Станислав Носков получил правительственную награду «За заслуги перед Отечеством».

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Президент России Владимир Путин наградил писателя из Курганской области Виктора Потанина орденом «За заслуги в культуре и искусстве». Об этом сообщается в официальной группе «Союз писателей России» в социальной сети «ВКонтакте». «Указом Президента России от 24 мая член Высшего творческого совета Союза писателей России, член Приемной комиссии Виктор Федорович Потанин награжден орденом „За заслуги в культуре и искусстве“. Данная награда — достойный подарок к 85-летию писателя», — указано в посте группы. Виктор Потанин является почетным гражданином Курганской области. В Союз писателей он вступил в 1966 году. Среди наград у Потанина: ордена Почета, Дружбы, «Знак Почета». Также курганский писатель носит звание «Заслуженный работник культуры РСФСР.» Ранее URA.RU писало, что Путин наградил курганского чиновника с боевым опытом. Станислав Носков получил правительственную награду «За заслуги перед Отечеством».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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