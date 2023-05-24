Курганца судят за пожар в аварийном доме, в котором погибла его семья и соседи

25 мая 2023 в 16:42 Размер текста - 17 +

Курганец, потерявший семью при пожаре, стал подсудимым Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане суд рассматривает дело погорельца Александра Таракина, обвиняемого в нарушении пожарной безопасности, повлекшей гибель людей. В 2021 году при пожаре в аварийном доме у мужчины погибла жена, дети, теща, а также двое соседей. Таракина из огня вытащили. Теперь ему грозит до 7 лет колонии. Подробности дела URA.RU рассказал сам Таракин. «В 2013 году я и супруга приобрели двухкомнатную квартиру (в доме на две половины) в Кургане по улице Урожайная в ипотеку. Проживали там впятером: с нашими детьми 2013 и 2011 годов рождения (один ребенок-инвалид) и тещей. В июне 2018 года мэрия Кургана признала дом аварийным и подлежащим сносу в срок до 01.12.2019 года. Но денег на покупку нового жилья не было, дом мы сносить не стали, сделали небольшой ремонт. Около полуночи 1 октября 2021 года в доме произошло возгорание. Погибла вся моя семья, а также двое соседей. Меня вытащили из горящего дома, с ожогами и отравлением газом доставили в БСМП, где я проходил длительное лечение», — рассказал Таранов. По словам мужчины, практически сразу в отношении него было возбуждено дело по статье 125 УК РФ (оставление в опасности). «Якобы я имел возможность спасти свою семью, но не спас. Это уму непостижимо! Следствие длилось год. Перед направлением дела в суд меня уведомили, что статья изменена на ч. 3 ст. 219 УК РФ (нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее смерть двух и или более лиц). По версии следствия, раз дом был признан аварийным и подлежащим сносу, значит проводка там была ветхая, она и замкнула», — говорит собеседник. Мужчина с обвинением не согласен. По делу проведено больше 5 экспертиз экспертами из Кургана, Екатеринбурга и Санкт-Петербурга. Большинство экспертов посчитали, что однозначный вывод о причине возгорания в доме сделать нельзя из-за сильных термических повреждений. Но один эксперт предположил, что причиной пожара было замыкание проводки. В суде представитель мэрии пояснила, что по закону, если дом признан аварийным и подлежащим сносу, орган местного самоуправления выставляет требование к собственнику о сносе дома. Если в установленный срок собственник не предпринял мер к сносу или реконструкции дома, то помещение (и земельный участок) подлежат изъятию для муниципальных нужд. При этом собственникам предоставляют другое жилое помещение. В данном случае снос дома мэрия не произвела из-за отсутствия средств на данные виды работ, изъятие земельного участка не производилось. Следующее заседание по делу погорельца назначено на 31 мая. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Кургане суд рассматривает дело погорельца Александра Таракина, обвиняемого в нарушении пожарной безопасности, повлекшей гибель людей. В 2021 году при пожаре в аварийном доме у мужчины погибла жена, дети, теща, а также двое соседей. Таракина из огня вытащили. Теперь ему грозит до 7 лет колонии. Подробности дела URA.RU рассказал сам Таракин. «В 2013 году я и супруга приобрели двухкомнатную квартиру (в доме на две половины) в Кургане по улице Урожайная в ипотеку. Проживали там впятером: с нашими детьми 2013 и 2011 годов рождения (один ребенок-инвалид) и тещей. В июне 2018 года мэрия Кургана признала дом аварийным и подлежащим сносу в срок до 01.12.2019 года. Но денег на покупку нового жилья не было, дом мы сносить не стали, сделали небольшой ремонт. Около полуночи 1 октября 2021 года в доме произошло возгорание. Погибла вся моя семья, а также двое соседей. Меня вытащили из горящего дома, с ожогами и отравлением газом доставили в БСМП, где я проходил длительное лечение», — рассказал Таранов. По словам мужчины, практически сразу в отношении него было возбуждено дело по статье 125 УК РФ (оставление в опасности). «Якобы я имел возможность спасти свою семью, но не спас. Это уму непостижимо! Следствие длилось год. Перед направлением дела в суд меня уведомили, что статья изменена на ч. 3 ст. 219 УК РФ (нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее смерть двух и или более лиц). По версии следствия, раз дом был признан аварийным и подлежащим сносу, значит проводка там была ветхая, она и замкнула», — говорит собеседник. Мужчина с обвинением не согласен. По делу проведено больше 5 экспертиз экспертами из Кургана, Екатеринбурга и Санкт-Петербурга. Большинство экспертов посчитали, что однозначный вывод о причине возгорания в доме сделать нельзя из-за сильных термических повреждений. Но один эксперт предположил, что причиной пожара было замыкание проводки. В суде представитель мэрии пояснила, что по закону, если дом признан аварийным и подлежащим сносу, орган местного самоуправления выставляет требование к собственнику о сносе дома. Если в установленный срок собственник не предпринял мер к сносу или реконструкции дома, то помещение (и земельный участок) подлежат изъятию для муниципальных нужд. При этом собственникам предоставляют другое жилое помещение. В данном случае снос дома мэрия не произвела из-за отсутствия средств на данные виды работ, изъятие земельного участка не производилось. Следующее заседание по делу погорельца назначено на 31 мая.