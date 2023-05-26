Мэр из ЯНАО объявил конкурс на лучший рекламный слоган

Мэр Салехарда Титовский намерен бороться за чистоту с помощью социальной рекламы

27 мая 2023 в 06:55 Размер текста - 17 +

Алексей Титовский объявил конкурс на лучший слоган для борьбы с мусором Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО Власти Салехарда (ЯНАО) планируют бороться с мусором на улицах города при помощи социальной рекламы. Конкурс на лучший слоган объявил мэр окружной столицы Алексей Титовский. «Получаю от (салехардцев — прим. URA.RU) сообщения с предложением запустить социальную рекламу о сохранении чистоты и порядка. Если есть еще идеи по слоганам, которые призовут горожан сохранять чистоту — кидайте под этим постом, выберем лучшие и добавим их на баннеры», — написал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» Алексей Титовский. Ранее URA.RU рассказало, что первые субботники прошли на Ямале в начале месяца. Прибрать мусор после зимнего периода вышло около пятнадцати тысяч человек по всему округу.

Власти Салехарда (ЯНАО) планируют бороться с мусором на улицах города при помощи социальной рекламы. Конкурс на лучший слоган объявил мэр окружной столицы Алексей Титовский. «Получаю от (салехардцев — прим. URA.RU) сообщения с предложением запустить социальную рекламу о сохранении чистоты и порядка. Если есть еще идеи по слоганам, которые призовут горожан сохранять чистоту — кидайте под этим постом, выберем лучшие и добавим их на баннеры», — написал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» Алексей Титовский. Ранее URA.RU рассказало, что первые субботники прошли на Ямале в начале месяца. Прибрать мусор после зимнего периода вышло около пятнадцати тысяч человек по всему округу.