Главы муниципалитетов ЯНАО присоединились к субботникам. Об уборке общественных пространств они рассказали в соцсетях.
«Я среди участников субботников в родном Лабытнанги столько лет, сколько себя помню. Сначала вместе с мамой, затем с одноклассниками, потом со своим коллективом выхожу на весеннюю уборку любимого города», — рассказала в своем telegram-канале мэр Лабытнанги Марина Трескова.
Глава Приуральского района Иван Сакал отметил, что субботник прошел в радостной и дружеской атмосфере. «Наш поселок стал выглядеть гораздо чище, а общие достижения подняли настроение всем участникам субботника. Уверен, такие мероприятия помогают не только делать наш район краше, но и приносят удовольствие от проделанной работы», — поделился он в telegram-канале.
«Кто-то вышел с коллегами на уборку Ноябрьск-парка, скверов, многофункциональных площадок. А кто-то наводит порядок возле своей многоэтажки, как Любовь и Андрей — жители дома 108 на улице Советской», — сообщил мэр Ноябрьска Алексей Романов.
Глава Шурышкарского района Олег Попов поблагодарил жителей за совместную уборку. «Улицы и дворы накануне праздника Великой Победы стали чище. Думаю, этот субботник далеко не последний и за теплые месяцы мы проведем их еще много», — рассказал он о планах в соцсетях.
Мэр окружной столицы сообщил, что сегодня был дан старт двум проектам. «Это и сезон весенне-летних субботников, которые мы будем проводить каждую пятницу. И старт проекта инициативного бюджетирования «Уютный Ямал», — поделился глава Салехарда.
Ранее сообщалось, что жители ЯНАО в рамках Всероссийского субботника 6 мая приведут в порядок 500 общественных пространств. В акции примут участие около 15 тысяч человек.
Главы муниципалитетов ЯНАО присоединились к субботникам. Об уборке общественных пространств они рассказали в соцсетях. «Я среди участников субботников в родном Лабытнанги столько лет, сколько себя помню. Сначала вместе с мамой, затем с одноклассниками, потом со своим коллективом выхожу на весеннюю уборку любимого города», — рассказала в своем telegram-канале мэр Лабытнанги Марина Трескова. Глава Приуральского района Иван Сакал отметил, что субботник прошел в радостной и дружеской атмосфере. «Наш поселок стал выглядеть гораздо чище, а общие достижения подняли настроение всем участникам субботника. Уверен, такие мероприятия помогают не только делать наш район краше, но и приносят удовольствие от проделанной работы», — поделился он в telegram-канале. «Кто-то вышел с коллегами на уборку Ноябрьск-парка, скверов, многофункциональных площадок. А кто-то наводит порядок возле своей многоэтажки, как Любовь и Андрей — жители дома 108 на улице Советской», — сообщил мэр Ноябрьска Алексей Романов. Глава Шурышкарского района Олег Попов поблагодарил жителей за совместную уборку. «Улицы и дворы накануне праздника Великой Победы стали чище. Думаю, этот субботник далеко не последний и за теплые месяцы мы проведем их еще много», — рассказал он о планах в соцсетях. Мэр окружной столицы сообщил, что сегодня был дан старт двум проектам. «Это и сезон весенне-летних субботников, которые мы будем проводить каждую пятницу. И старт проекта инициативного бюджетирования «Уютный Ямал», — поделился глава Салехарда. Ранее сообщалось, что жители ЯНАО в рамках Всероссийского субботника 6 мая приведут в порядок 500 общественных пространств. В акции примут участие около 15 тысяч человек.