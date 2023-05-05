Мэры присоединились к субботникам в ЯНАО Фото: Московец Илья © URA.RU

Главы муниципалитетов ЯНАО присоединились к субботникам. Об уборке общественных пространств они рассказали в соцсетях.

«Я среди участников субботников в родном Лабытнанги столько лет, сколько себя помню. Сначала вместе с мамой, затем с одноклассниками, потом со своим коллективом выхожу на весеннюю уборку любимого города», — рассказала в своем telegram-канале мэр Лабытнанги Марина Трескова.

Глава Приуральского района Иван Сакал отметил, что субботник прошел в радостной и дружеской атмосфере. «Наш поселок стал выглядеть гораздо чище, а общие достижения подняли настроение всем участникам субботника. Уверен, такие мероприятия помогают не только делать наш район краше, но и приносят удовольствие от проделанной работы», — поделился он в telegram-канале.

«Кто-то вышел с коллегами на уборку Ноябрьск-парка, скверов, многофункциональных площадок. А кто-то наводит порядок возле своей многоэтажки, как Любовь и Андрей — жители дома 108 на улице Советской», — сообщил мэр Ноябрьска Алексей Романов.

Глава Шурышкарского района Олег Попов поблагодарил жителей за совместную уборку. «Улицы и дворы накануне праздника Великой Победы стали чище. Думаю, этот субботник далеко не последний и за теплые месяцы мы проведем их еще много», — рассказал он о планах в соцсетях.

Мэр окружной столицы сообщил, что сегодня был дан старт двум проектам. «Это и сезон весенне-летних субботников, которые мы будем проводить каждую пятницу. И старт проекта инициативного бюджетирования «Уютный Ямал», — поделился глава Салехарда.

Ранее сообщалось, что жители ЯНАО в рамках Всероссийского субботника 6 мая приведут в порядок 500 общественных пространств. В акции примут участие около 15 тысяч человек.

Тelegram-канал Марины Тресковой

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