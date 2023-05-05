Жители ЯНАО в рамках субботников приведут в порядок 500 общественных мест. Фото

06 мая 2023 в 12:53 Размер текста - 17 +

Инвентарь и технику для уборки предоставляют муниципалитеты ЯНАО Фото: Московец Илья © URA.RU Жители ЯНАО в рамках Всероссийского субботника 6 мая приведут в порядок 500 общественных пространств. В акции примут участие около 15 тысяч человек, сообщили в окружном правительстве. «Муниципалитеты определили более 500 мест для проведения субботника и заявили 15 тысяч участников из числа сотрудников органов власти, предприятий и учреждений. Весь инвентарь и технику предоставляют для участников органы местного самоуправления», — сообщается на сайте правительства Ямала. Власти отметили, что особое внимание накануне 9 мая уделяется мемориалам, площадям и памятникам воинам-героям. В части регионов субботник проходил в апреле, в ЯНАО из-за погоды уборку наметили на майский день. Ранее глава Салехарда Алексей Титовский пригласил жителей на общегородской субботник. Горожане вышли на уличную уборку 6 мая. В ЯНАО на субботник выйдет около 15 тысяч человек Сайт правительства ЯНАО Жители приведут в порядок 500 общественных мест Сайт правительства ЯНАО

Жители ЯНАО в рамках Всероссийского субботника 6 мая приведут в порядок 500 общественных пространств. В акции примут участие около 15 тысяч человек, сообщили в окружном правительстве. «Муниципалитеты определили более 500 мест для проведения субботника и заявили 15 тысяч участников из числа сотрудников органов власти, предприятий и учреждений. Весь инвентарь и технику предоставляют для участников органы местного самоуправления», — сообщается на сайте правительства Ямала. Власти отметили, что особое внимание накануне 9 мая уделяется мемориалам, площадям и памятникам воинам-героям. В части регионов субботник проходил в апреле, в ЯНАО из-за погоды уборку наметили на майский день. Ранее глава Салехарда Алексей Титовский пригласил жителей на общегородской субботник. Горожане вышли на уличную уборку 6 мая.