05 мая 2023
04 мая 2023
03 мая 2023

Жители ЯНАО в рамках субботников приведут в порядок 500 общественных мест. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Субботник в Дендрологическом парке. Екатеринбург, рукавицы, субботник
Инвентарь и технику для уборки предоставляют муниципалитеты ЯНАО Фото:

Жители ЯНАО в рамках Всероссийского субботника 6 мая приведут в порядок 500 общественных пространств. В акции примут участие около 15 тысяч человек, сообщили в окружном правительстве.

«Муниципалитеты определили более 500 мест для проведения субботника и заявили 15 тысяч участников из числа сотрудников органов власти, предприятий и учреждений. Весь инвентарь и технику предоставляют для участников органы местного самоуправления», — сообщается на сайте правительства Ямала.

Власти отметили, что особое внимание накануне 9 мая уделяется мемориалам, площадям и памятникам воинам-героям. В части регионов субботник проходил в апреле, в ЯНАО из-за погоды уборку наметили на майский день.

Ранее глава Салехарда Алексей Титовский пригласил жителей на общегородской субботник. Горожане вышли на уличную уборку 6 мая.

В ЯНАО на субботник выйдет около 15 тысяч человек
В ЯНАО на субботник выйдет около 15 тысяч человек
Жители приведут в порядок 500 общественных мест
Жители приведут в порядок 500 общественных мест

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Жители ЯНАО в рамках Всероссийского субботника 6 мая приведут в порядок 500 общественных пространств. В акции примут участие около 15 тысяч человек, сообщили в окружном правительстве. «Муниципалитеты определили более 500 мест для проведения субботника и заявили 15 тысяч участников из числа сотрудников органов власти, предприятий и учреждений. Весь инвентарь и технику предоставляют для участников органы местного самоуправления», — сообщается на сайте правительства Ямала. Власти отметили, что особое внимание накануне 9 мая уделяется мемориалам, площадям и памятникам воинам-героям. В части регионов субботник проходил в апреле, в ЯНАО из-за погоды уборку наметили на майский день. Ранее глава Салехарда Алексей Титовский пригласил жителей на общегородской субботник. Горожане вышли на уличную уборку 6 мая.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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